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Звезда Венской оперы Кайдановский представит «Басню» в Театре на Таганке
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Звезда Венской оперы Кайдановский представит «Басню» в Театре на Таганке 

Москва24 3 часа назад
Фото: Москва24
В Ночь театра с 24 на 25 марта состоится премьера спектакля «Басня», которую поставит звезда Венской оперы, один из лучших танцовщиков и хореографов современности, лауреат многочисленных международных премий Андрей Кайдановский.
Формат спектакля определен как пластический, сочетающий в себе хореографию и драматический театр. Это первый опыт работы режиссера в драматическом театре, реализация его давней амбициозной мечты. В свою очередь, для Театра на Таганке это также совершенно новый жанр, этап поиска новой самоидентификации, открытости современным формам выразительности. Идея создания пластического спектакля с участием драматических актеров, синтеза драмы и пластики уже несколько лет занимала Ирину Апексимову, директора театра, и «Басня» станет первым воплощением этого замысла.
В основе спектакля лежат произведения Лафонтена и Крылова, рассказанные языком танца. Узнаваемые и хорошо известные рассказы о вещах и животных Андрей Кайдановский раскроет через повседневные бытовые ситуации, но с другим к ним отношением. Особое место в постановке отводится морали, которую режиссер называет «сомнительным» явлением. «Мораль не помогает, когда вам нужна помощь, не дает совет в нужный момент. Она приходит, когда все уже закончилось, и осуждает. Но ведь мораль создана людьми, и, следовательно, не может быть на сто процентов честной и справедливой», — говорит он.
Лауреат престижной Национальной немецкой танцевальной премии в категории «Будущее» (2016), обладатель приза «Лучший танцовщик и хореограф» на Международном берлинском фестивале TANZOLYMP (2015), 30-летний Андрей Кайдановский уже ставил спектакли на самых престижных сценах мира. Его «Жар-птица» на музыку Стравинского в венской Volksoper была с восторгом принята публикой, а критика назвала его международной звездой. Его первый российский проект — спектакль «Чай или кофе?» в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко попал в шорт-лист фестиваля «Золотая маска» (2017) сразу в двух номинациях: «лучший спектакль современного танца» и «лучший хореограф».
Уже несколько месяцев актеры Театра на Таганке проходят обучение хореографии и пластике под руководством матери Андрея Кайдановского, в прошлом известной балерины Большого театра Наталии Судаковой. В ближайшее время начнутся репетиции спектакля с самим Кайдановским, который специально приехал из Австрии в Россию.
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