В центре на Флотской ко Дню театра покажут спектакль «Про мою маму и про меня»

В воскресенье, 25 марта, в центре «Онежский» на Флотской улице пройдет показ спектакля «Про мою маму и про меня» по пьесе Елены Исаевой . Спектакль рассказывает историю непростых взаимоотношений девочки-подростка с мамой. Мероприятие приурочено ко Дню театра.

— Постановка будет интересна не только тем, кто хочет испытать ностальгические воспоминания о детстве, но и юным зрителям, которые хотят поскорее стать взрослыми, — сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Начало в 19.00. Напомним, Культурный центр «Онежский» находится по адресу ул. Флотская, д. 25. (то)