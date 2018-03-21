Орловцев приглашают на «Школу соблазна»

В Орле на сцене театра для детей и молодежи «Свободное пространство» завтра, с 22 марта, начнутся спектакли Рязанского государственного областного театра драмы.

Гастроли продлятся до 24 марта. Орловские зрители увидят комедии «Клинический случай» и «Школа соблазна», трагикомедия «Вышел ангел из тумана» и сказка «Волшебник Изумрудного города».

Случай в одной из лондонских клиник — иначе говоря, клинический случай, произошел в ординаторской одной больницы в то самое время, когда все готовились к празднику. Несмотря на предпраздничную суету, внимание доктора Мортимера всецело занимает предстоящая ежегодная конференция неврологов, ведь в случае успешного выступления, он займет место главного врача этой больницы. Поэтому для него нет ничего важнее доклада перед коллегами. Однако, именно в этот момент, его настигает тяжелая рука судьбы — в его жизнь вдруг врываются те, кого там не было долгие годы и те, о существовании которых он даже и не знал!

Встречаясь по воскресеньям в парке, гуляя с детьми и внуками, женщины охотно делятся своим жизненным опытом, и положительным, и отрицательным. С учетом прожитых в браке лет, каждая готова поведать подругам проверенные рецепты сохранения личного счастья, либо способы, как это счастье обрести. В ходе обсуждения семейных проблем рождается история, в которую оказываются замешаны все героини этих встреч, их мужья и любовники.

Режиссер трагикомедии в двух действиях «Вышел ангел из тумана» Петр Орлов , художник-постановщик — Татьяна Виданова, музыкальное оформление — Владимир Брусс, композитор.

Билет можно приобрести в кассе театра «Свободное пространство»