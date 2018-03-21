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Минкультуры может сократить количество присуждаемых наград
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Минкультуры может сократить количество присуждаемых наград 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Минкультуры РФ подумает о сокращении количества присуждаемых наград, поскольку это приводит к повышению их значимости, сказал министр культуры РФ Владимир Мединский журналистам в среду.
Награждение деятелей культуры премиями правительства РФ состоялось в среду. Награды получили режиссеры Андрей Кончаловский и Станислав Говорухин, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, писатель Алексей Варламов и другие.
"Мы уменьшили количество премий. Это уменьшение привело, с одной стороны, к увеличению денежного содержания премии, а с другой — к росту ее ценности. У нас в одной номинации — кино, театр, литература, архитектура — один победитель. Мы подумаем, может, еще сократим число премий, чтобы еще более ценным стал факт ее получения", — сказал Мединский. Он отметил, что премии правительства являются второй по значимости наградой в стране.
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