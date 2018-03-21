Минкультуры может сократить количество присуждаемых наград

"Мы уменьшили количество премий. Это уменьшение привело, с одной стороны, к увеличению денежного содержания премии, а с другой — к росту ее ценности. У нас в одной номинации — кино, театр, литература, архитектура — один победитель. Мы подумаем, может, еще сократим число премий, чтобы еще более ценным стал факт ее получения", — сказал Мединский. Он отметил, что премии правительства являются второй по значимости наградой в стране.