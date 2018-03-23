Диденко поставит «Текст» Глуховского с Кристиной Асмус и Владимиром Зайцевым

Совместный проект Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой и продюсера Леонида Робермана — спектакль «Текст» — режиссер Максим Диденко поставит на сцене одного из старейших театров столицы. Премьерные показы состоятся 15 и 16 мая.

"Текст" — первая постановка по роману Дмитрия Глуховского , повествующая о нескольких днях из жизни студента-филолога, вернувшегося в Москву после тюрьмы. За время его отсутствия технологии изменили отношения людей, телефон стал вторым «я» человека. На сцене этот гаджет станет полноценным героем истории наравне с реальными актерами. А незримый «Достоевский» — именно с его романами сравнивают последний текст Глуховского — перевернет представление зрителя о добре, зле и возмездии.

Жанр спектакля его создатели определяют как «кибернуар» — эксперимент на стыке надрывного французского и американского сверхреалистичного кино пятидесятых и визионерских романов о тотальном проникновении технологий в человеческую природу и жизнь, получивших название «киберпанк».

По словам Диденко, «Текст» — отражение современной России и сегодняшнего мира: несбалансированного, противоречивого, многослойного, иногда тягостного и мрачного, но не безнадежного и, самое главное, заостренно современного. «Самым важным в этом спектакле с детективным и захватывающим сюжетом будет отражение времени. Это такая метафора — жизнь внутри мобильного телефона, — говорит режиссер-постановщик. — Из-за него герой как бы отстраняется от своей жизни. С его помощью один человек проживает жизнь другого, причем жизнь убитого им врага. Это абсолютно интернациональная история ухода от жизни в маленький черный квадратик. Тема совмещения живого действия с цифровым».

Для воплощения идеи спектакля было придумано пространство, состоящее из экранов, которые позволяют совмещать проекционное изображение с живым планом. Черный экран, металлические сетки, люди, пронизанные яркими лучами прожекторов, и, как примета времени, дрон, в полете снимающий все происходящее. «Мы вместе с художником Галей Солодовниковой придумали пространство, состоящее из полупрозрачных экранов, позволяющих совмещать проекционное изображение с живым планом, — говорит Диденко. — Эту технологию мы уже использовали в спектакле „Цирк“. С технической точки зрения „Текст“ очень интересен».

Видеорежиссеры спектакля Олег Михайлов и Илья Старилов «планируют взять эстетику московских спальных районов, обратную сторону фасадов, показать изнанку гламура и фешенебельной жизни». Музыку написал композитор Александр Карпов , который уже сотрудничал с Максимом Диденко: вместе они создали спектакль «Я здесь» по произведениям представителя московского концептуализма Льва Рубинштейна и постановку «10 дней, которые потрясли мир».

По словам продюсера спектакля Леонида Робермана, «Текст» — это эксперимент в области соотношения человека с огромным мегаполисом, и его смело можно назвать одним из самых дорогостоящих театральных проектов нынешнего сезона.