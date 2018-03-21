Ещё
Театр Ермоловой поставит спектакль по роману Глуховского «Текст»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Театр Ермоловой поставит спектакль по роману Глуховского «Текст» 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Премьера спектакля «Текст» по одноименному роману Дмитрия Глуховского состоится 15 и 16 мая в Московском драматическом театре им. Ермоловой. Об этом сообщили в среду в пресс-службе проекта.
"Совместный проект Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой и продюсера Леонида Робермана — спектакль «Текст» — поставит на сцене одного из старейших театров столицы режиссер Максим Диденко. Премьерные показы состоятся 15 и 16 мая 2018 года", — сообщили организаторы, уточнив, что спектакль станет первой постановкой по роману.
"Текст" рассказывает о нескольких днях из жизни студента-филолога, вернувшегося в Москву после тюрьмы. За время его отсутствия технологии изменили отношения людей, так что на сцене телефон даже станет полноценным героем истории наравне с реальными актерами — Дмитрием Акришем, Кристиной Асмус, Владимиром Зайцевым и другими. Жанр спектакля его создатели определяют как «кибернуар», «эксперимент на стыке французского и американского сверхреалистичного кино пятидесятых и визионерских романов о тотальном проникновении технологий в человеческую природу и жизнь».
"Самым важным в этом спектакле с детективным и захватывающим сюжетом будет отражение времени. Это такая метафора — жизнь внутри мобильного телефона. Из-за него герой как бы отстраняется от своей жизни, с его помощью один человек проживает жизнь другого, причем жизнь убитого им врага. Это абсолютно интернациональная история ухода от жизни в маленький черный квадратик", — привели организаторы пояснение режиссера Диденко.
Для воплощения идеи придумано пространство, состоящее из полупрозрачных экранов, которые позволяют совмещать проекционное изображение с живым планом. Как примета времени происходящее будет снимать дрон.
Создатель романа согласен с таким прочтением его идеи. «Те спектакли Максима Диденко, которые я видел, меня удивили. Я не думал, что в формальном пространстве театра можно так бесчинствовать. Поэтому „Текст“ Максиму доверяю с легким сердцем: пускай делает с ним, что хочет», — процитировали слова Глуховского в пресс-службе.
ТАСС: последние новости
Патриарх Кирилл попросил "не извращать" театральные постановки для школьников Люди, которые умеют оживлять кукол Патриарх Кирилл: бумажные книги должны быть доступны школьникам всей страны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов16
Участница шоу съела сахарную вату за три секунды5
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца15
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение