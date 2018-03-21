Театр Ермоловой поставит спектакль по роману Глуховского «Текст»

МОСКВА, 21 марта. / ТАСС /. Премьера спектакля «Текст» по одноименному роману Дмитрия Глуховского состоится 15 и 16 мая в Московском драматическом театре им. Ермоловой. Об этом сообщили в среду в пресс-службе проекта.

"Совместный проект Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой и продюсера Леонида Робермана — спектакль «Текст» — поставит на сцене одного из старейших театров столицы режиссер Максим Диденко . Премьерные показы состоятся 15 и 16 мая 2018 года", — сообщили организаторы, уточнив, что спектакль станет первой постановкой по роману.

"Текст" рассказывает о нескольких днях из жизни студента-филолога, вернувшегося в Москву после тюрьмы. За время его отсутствия технологии изменили отношения людей, так что на сцене телефон даже станет полноценным героем истории наравне с реальными актерами — Дмитрием Акришем, Кристиной Асмус Владимиром Зайцевым и другими. Жанр спектакля его создатели определяют как «кибернуар», «эксперимент на стыке французского и американского сверхреалистичного кино пятидесятых и визионерских романов о тотальном проникновении технологий в человеческую природу и жизнь».

"Самым важным в этом спектакле с детективным и захватывающим сюжетом будет отражение времени. Это такая метафора — жизнь внутри мобильного телефона. Из-за него герой как бы отстраняется от своей жизни, с его помощью один человек проживает жизнь другого, причем жизнь убитого им врага. Это абсолютно интернациональная история ухода от жизни в маленький черный квадратик", — привели организаторы пояснение режиссера Диденко.

Для воплощения идеи придумано пространство, состоящее из полупрозрачных экранов, которые позволяют совмещать проекционное изображение с живым планом. Как примета времени происходящее будет снимать дрон.

Создатель романа согласен с таким прочтением его идеи. «Те спектакли Максима Диденко, которые я видел, меня удивили. Я не думал, что в формальном пространстве театра можно так бесчинствовать. Поэтому „Текст“ Максиму доверяю с легким сердцем: пускай делает с ним, что хочет», — процитировали слова Глуховского в пресс-службе.