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Встреча с «Лениным» и изнанка Кукольного. Как воронежцы отметят День театра
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Встреча с «Лениным» и изнанка Кукольного. Как воронежцы отметят День театра 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Так, в этом году купить электронные билеты на спектакли со скидкой до 90% можно в камерный театр, драмтеатр и театр «Кот». Распродажа начнётся в полночь 26 марта и завершится ровно через двое суток. А о том, какие праздничные события готовят воронежские театры, рассказываем в афише «АиФ-Черноземье».
Услышать манифесты и встретиться с «Лениным»
31 марта в 22:00 в Воронежском академическом театре драмы им. А. Кольцова отметят акцию «Ночь в театре». Зрелище будет посвящено 101-й годовщине Великой русской революции 1917 года. В «Зимнем театре» пройдет реконструкция событий вековой давности. Зрителей ожидает атмосфера «капустника», пропитанная юмором и сарказмом. Группа творцов, именующая себя «М. М. М.» (Мейерхольд, Маяковский, Малевич) поставят концерт, посвященный годовщине революции. В программе прозвучат манифесты от автора нашумевших «Бани» и «Клопа». Автор знаменитого «Черного квадрата» освоит новые геометрические фигуры. Также не исключены встречи и с историческими персонажами. Возможно, совершенно случайно, посетителям встретится «Ленин». Кроме того, в сугубо секретной атмосфере будет раскрыта кровавая тайна переименования Большой Дворянской улицы в проспект Революции.
Где: театр драмы им. Кольцова
Когда: 31 марта в 22:00  Посмотреть «Гадкого утенка» и узнать о «шутовском» ремесле
27 марта, в Международный день театра, «Шут» будет встречать представителей регионального общества инвалидов — юных зрителей и их родителей. Мероприятие начнется с просмотра спектакля «Дикий» В. Синакевича по сказке Андерсена «Гадкий утенок». Это последняя постановка для детей многолетнего художественного руководителя театра, прославленного режиссера Валерия Вольховского — философско-художественное размышление о толерантности, как нельзя лучше иллюстрирующее девиз Дня театра нынешнего года: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
По окончании спектакля состоится зрительская конференция «Я не такой, как все» — обсуждение увиденного в формате доверительной беседы на тему «мирного сосуществования» в обществе людей разных возрастов, социальных статусов, национальностей. Также гостей познакомят с особенностями кукольного сценического искусства как жанра — расскажут о видах кукол, технике кукловождения и прочих составляющих сложного «шутовского» ремесла.
Где: кукольный театр «Шут»
Когда: 27 марта
Послушать «Золотые хиты»
25 марта в 18:00, накануне Всемирного дня театра, Театр оперы и балета устроит праздник. В театральном фойе состоится премьера концертной программы «Весна в театре» — третьей по счёту, в проекте «Золотые хиты». Зрители также могут принять участие в театральной викторине или посетить фотозону и сфотографироваться на фоне театральных декораций. Алексей Тюхин готовит новую программу вместе с Мариной Безбородовой, Светланой Дюдиной и Фёдором Костюковым. Каждый номер в исполнении мастеров воронежской сцены отличается безупречным вокалом и собственной драматургией, благодаря чему концерт превращается в настоящее театральное действо. В команде бессменного музыкального руководителя проекта и автора аранжировок, пианистки Елены Юдиной пополнение — к Валерию Цыцылину (ударные) присоединились Марина Маренчук (виолончель) и Вячеслав Калинин (гитара).
Где: театр оперы и балета
Когда: 25 марта в 18:00
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