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В театре Спесивцева пройдет театральная ночь
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В театре Спесивцева пройдет театральная ночь 

Управа Бутырского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Творческий вечер под названием «Театральная семья» состоится в Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева на Руставели. Всех желающих ждут в субботу, 24 марта.
— Посетители познакомятся с театральной семьей Вячеслава Спесивцева. Зрителям будут представлены отрывки из трех спектаклей, два из которых поставлены сыновьями Вячеслава Спесивцева — Семеном и Василием, — сообщили в администрации театра.
Начало в 21.00. Участие бесплатное, однако, предварительно необходимо зарегистрироваться, позвонив по телефону 8 (495) 618-23-32.
Напомним, Московский молодежный театр под руководством Вячеслава Спесивцева находится по адресу: ул. Руставели, 19. (ак)
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