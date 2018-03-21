В театре Спесивцева пройдет театральная ночь

Творческий вечер под названием «Театральная семья» состоится в Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева на Руставели. Всех желающих ждут в субботу, 24 марта.

— Посетители познакомятся с театральной семьей Вячеслава Спесивцева. Зрителям будут представлены отрывки из трех спектаклей, два из которых поставлены сыновьями Вячеслава Спесивцева — Семеном и Василием, — сообщили в администрации театра.

Начало в 21.00. Участие бесплатное, однако, предварительно необходимо зарегистрироваться, позвонив по телефону 8 (495) 618-23-32.

Напомним, Московский молодежный театр под руководством Вячеслава Спесивцева находится по адресу: ул. Руставели, 19. (ак)