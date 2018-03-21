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Артисты «Чайки» расскажут зрителям историю озорного деревянного мальчишки
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Артисты «Чайки» расскажут зрителям историю озорного деревянного мальчишки 

Управа района Соколиная гора 2 часа назад
Юные артисты детской театральной студии «Огонек» дома культуры «Чайка» представят зрителям района спектакль «Буратино».
Режиссером является Светлана Абрамова. Воспитанники театральной студии напомнят зрителям историю веселого и любознательного деревянного мальчишки, настоящего героя детей, чья история любима представителями многих поколений соколинцев. Эта история была рассказана русским и советским писателем Алексеем Толстым в сказке «Золотой ключик, или Приключения Буратино» в 1936 году.
Напомним, что в районном доме культуры открыты театральные студии как для ребят, так и для взрослых. Артисты регулярно приглашают соколинцев на бесплатные спектакли.
Начало спектакля 23 марта в 18:00.
Адрес: проспект Будённого, 14.
Вход свободный.
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