Артисты «Чайки» расскажут зрителям историю озорного деревянного мальчишки

Юные артисты детской театральной студии «Огонек» дома культуры «Чайка» представят зрителям района спектакль «Буратино».

Режиссером является Светлана Абрамова . Воспитанники театральной студии напомнят зрителям историю веселого и любознательного деревянного мальчишки, настоящего героя детей, чья история любима представителями многих поколений соколинцев. Эта история была рассказана русским и советским писателем Алексеем Толстым в сказке «Золотой ключик, или Приключения Буратино» в 1936 году.

Напомним, что в районном доме культуры открыты театральные студии как для ребят, так и для взрослых. Артисты регулярно приглашают соколинцев на бесплатные спектакли.

Начало спектакля 23 марта в 18:00.

Адрес: проспект Будённого, 14.

Вход свободный.