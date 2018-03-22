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Стену памяти Табакова откроют на Московском культурном форуме
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Стену памяти Табакова откроют на Московском культурном форуме 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Театр Олега Табакова примет участие в Московском культурном форуме, на его стенде разместится фотовыставка, посвященная основателю театра, сообщили в пресс-службе «Табакерки».
Стену памяти Табакова откроет мэр Москвы Сергей Собянин. Она расскажет о творческом пути великого актера, режиссера и педагога и будет посвящена самым важным этапам его карьеры. Каждый посетитель сможет оставить запись в книге памяти и посмотреть фильм «Табаков русской сцены», а также увидеть записи наиболее ярких работ выдающегося артиста театра и кино.
Также в дни форума у стены памяти об Олеге Табакове расскажут его ученики и коллеги, в числе которых Авангард Леонтьев, Николай Чиндяйкин, Михаил Хомяков, Евдокия Германова, Виталий Егоров, Марина Брусникина. В рамках форума состоятся автограф-сессии артистов Максима Матвеева (23 марта) и Анны Чиповской (25 марта).
Кроме того, Театр Табакова примет участие в общегородской акции «Ночь театра». В 10 часов вечера 24 марта в большом репетиционном зале новой Сцены на Сухаревской будет демонстрироваться фильм «Табаков русской сцены», а затем ученики Табакова поделятся своими воспоминаниями о нем.
Ежегодный Московский культурный форум состоится в Центральном Манеже 23-25 марта.
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