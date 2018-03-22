Стену памяти Табакова откроют на Московском культурном форуме

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости . Театр Олега Табакова примет участие в Московском культурном форуме, на его стенде разместится фотовыставка, посвященная основателю театра, сообщили в пресс-службе «Табакерки».

Стену памяти Табакова откроет мэр Москвы Сергей Собянин . Она расскажет о творческом пути великого актера, режиссера и педагога и будет посвящена самым важным этапам его карьеры. Каждый посетитель сможет оставить запись в книге памяти и посмотреть фильм «Табаков русской сцены», а также увидеть записи наиболее ярких работ выдающегося артиста театра и кино.

Кроме того, Театр Табакова примет участие в общегородской акции «Ночь театра». В 10 часов вечера 24 марта в большом репетиционном зале новой Сцены на Сухаревской будет демонстрироваться фильм «Табаков русской сцены», а затем ученики Табакова поделятся своими воспоминаниями о нем.

Ежегодный Московский культурный форум состоится в Центральном Манеже 23-25 марта.