Конкурс ведущих пройдет в Центре культуры и спорта «Филимонковское» 

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Конкурс ведущих «Птица Говорун» пройдет 1 апреля в Центре культуры и спорта «Филимонковское» одноименного поселения.
Тематика мероприятия специально подобрана к Международному дню птиц.
— Этот конкурс мы проводим впервые. В нем будут участвовать дети, посещающие нашу театральную студию, и ученики школы №1392 имени Дмитрия Рябинкина. В первой части ребятам заранее сообщат, какую композицию они объявят со сцены. А во второй части дети узнают, какого исполнителя и песню о птицах им нужно представить за несколько секунд до выхода на сцену, — объяснила суть конкурса заместитель директора по культуре ЦКиС Ирина Гулюкина.
Посмотреть на состязание смогут все желающие. Начало в 12:00.