О творчестве Марка Захарова поговорят на встрече «Дневного сеанса»

Показ фильма-спектакля режиссера Марка Захарова состоится в культурном центре «Дружба» 27 марта.

В ближайший вторник киноклуб «Дневной сеанс» завершит цикл мартовских встреч кинопоказом спектакля «Юнона и Авось». Фильм-спектакль режиссера Марка Захарова основан на реальных событиях и посвящен путешествию русского государственного деятеля Николая Резанова в Калифорнию, где он познакомился с дочерью испанского коменданта Кончитой Аргуэлью.

Отойти от истории кинематографии к театральным подмосткам организаторов киноклуба «Дневной сеанс» побудил профессиональный праздник работников театра, который отмечается в России 27 марта. Именно поэтому встречи клуба в марте посвящены театру.