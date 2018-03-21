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О творчестве Марка Захарова поговорят на встрече «Дневного сеанса»
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О творчестве Марка Захарова поговорят на встрече «Дневного сеанса» 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Показ фильма-спектакля режиссера Марка Захарова состоится в культурном центре «Дружба» 27 марта.
В ближайший вторник киноклуб «Дневной сеанс» завершит цикл мартовских встреч кинопоказом спектакля «Юнона и Авось». Фильм-спектакль режиссера Марка Захарова основан на реальных событиях и посвящен путешествию русского государственного деятеля Николая Резанова в Калифорнию, где он познакомился с дочерью испанского коменданта Кончитой Аргуэлью.
Отойти от истории кинематографии к театральным подмосткам организаторов киноклуба «Дневной сеанс» побудил профессиональный праздник работников театра, который отмечается в России 27 марта. Именно поэтому встречи клуба в марте посвящены театру.
Февральская серия встреч районного киноклуба была посвящена итальянскому неореализму, освещенному в зале культурного центра фильмами Роберто Росселлини и Витторио де Сика.
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