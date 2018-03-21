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Рудольфу Фурманову вручена премия правительства России
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Рудольфу Фурманову вручена премия правительства России 

Интересант 2 часа назад
Церемония вручения премий правительства РФ в области культуры за 2017 год состоялась сегодня в Москве. Награждение проводил министр культуры РФ Владимир Мединский. Среди лауреатов — отечественные режиссеры, актеры с мировыми именами.
В их числе — известнейший деятель культуры народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова» Рудольф Фурманов. Он удостоен премии за создание первого в России негосударственного репертуарного театра.
«Мы награждаем сегодня лучших из лучших. Мы высоко ценим ваш труд. Во многом именно от него зависит вектор дальнейшего развития. Уверен, что эта высокая государственная награда станет не только знаком высочайшего качества вашей работы, но и стимулом к дальнейшим свершениям», — приводит ТАСС слова главы Минкульта.
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