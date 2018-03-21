Быть «Победе» в Волгограде: уже сейчас можно увидеть, каким станет старый кинотеатр

Превращение бывшего кинотеатра «Победа» в многофункциональный центр с театром кукол и детскими кружками всё ближе — проект успешно прошел историко-культурную экспертизу. Уже сейчас можно увидеть, каким в скором будущем станет пережившее войну здание работы Ефима Левитана.

Сюда можно будет прийти на бал Впереди — заключение госэкспертизы и выбор на конкурсной основе генерального подрядчика, последним займется областной комитет строительства. Над проектом реконструкции лучшего кинотеатра Сталинграда работали архитекторы института «Волгоградгражданпроект» под руководством генерального директора Андрея Куприкова

Даже в антрактах спектаклей здесь будет чем заняться

— Объект очень сложный и ответственный, — отметил Андрей Куприков. — Это памятник архитектурного наследия, который создавался еще в 1948 году, кстати, именно сотрудником «Волгоградгражданпроекта» Ефимом Иосифовичем Левитаном. Поэтому заниматься этим объектом спустя 70 лет для нас было очень почётно. Принципиально важно то, что архитектурный облик этого здания полностью сохранен. При этом мы наполнили сам объект новым современным содержанием.

Знакомый облик «Победы» останется прежним

Историко-культурная экспертиза — наиболее важная и сложная часть оценки для проекта, особенно когда речь идет об объекте культурного наследия. Пока остается открытым вопрос авторского надзора за реконструкцией «Победы».

— Это решает подрядчик, — уточнил один из авторов проекта почетный архитектор России Александр Вязьмин. — И подрядчик может отказаться от авторского надзора. В последнее время это не модно стало — они экономят, говорят: «Мы сами». И большое количество объектов строится без авторского надзора. Нам, конечно, хотелось бы проконтролировать, чтобы все было сделано в соответствии с проектом.

Таким будет новый вестибюль многофункционального центра

Реконструкция «Победы» затронет все три этажа здания. Фасад здания, в том числе его цвет, останется неизменным. Элементы декора сохранятся и внутри архитектурного объекта, при этом здание существенно обновится и станет еще удобнее и привлекательнее для детей и взрослых.

На первом этаже разместится главный зал на 240 мест. В нем будут показывать в том числе и кукольные представления, но не только их Большой зал на первом этаже сможет принять более 200 человек

Рядом появится просторный многофунциональный зал, также со сценой, где можно будет проводить губернаторские елки, выставки, балы.

Универсальный зал на первом этаже вместит и хороводы малышей, и любителей бальных танцев

Малая сцена будет оборудована на втором этаже. Здесь зрительный зал рассчитан на 90 мест и подойдет для проведения различных мероприятий.

На втором этаже расположится второй зал — небольшой, но уютный

Авторы проекта подчеркивают, что все три зала можно использовать одновременно, независимо друг от друга.

Также на втором этаже запланировано появление звукозаписывающей студии и музея кукол. Просьба включить в проект помещения для музея исходила от самого театра кукол. Теперь большие и маленькие гости театра смогут увидеть множество кукол разных лет, которые раньше хранились на складах театра и взглядам зрителей были недоступны.

Маленькие зрители смогут поближе разглядеть театральные куклы

Кружки и студии, согласно проекту, разместятся на третьем этаже.

Не будут пустовать и фойе — в них можно будет увидеть выставки из истории кинотеатра «Победа», экспонаты театра кукол и многое другое.

Фойе не будут пустыми и скучными

Посетители обновленного кинотеатра «Победа» увидят множество интересных решений архитекторов «Волгоградгражданпроекта».

Вид на большой зрительный зал со стороны фойе

Теперь один из самых актуальных вопросов о «Победе»: когда? Когда начнутся работы в заждавшемся обновления бывшем кинотеатре?

— Сейчас идет госэкспертиза, — пояснил Александр Вязьмин. — Замечания они находят, мы их оперативно исправляем, торопимся побыстрее закончить. Работа эта не быстрая, нудная, тем более объект сложный, необычный. Но и тянуть с этим никто не будет — надзор за объектом серьезный, много заявлений уже сделано на разных уровнях.

Старый кинотеатр оснастят современным оборудованием

Примерные сроки начала работ назвал главный архитектор проекта Алексей Проценко.

— Теперь остаются, скажем так, технические моменты — госэкспертиза, затем разработка рабочей документации, — пояснил Алексей Проценко. — В дальнейшем все будет зависеть от финансирования. Думаю, к концу лета можно будет зайти на площадку, а подготовительные работы начать и раньше. Скажем так, чемпионат мира по футболу закончится, и понемногу начнем.

Подробнее узнать историю бывшего ремесленного училища, а затем лучшего кинотеатра Сталинграда можно в нашем специальном материале.