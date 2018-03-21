Возвращение хита: цирковой мюзикл «Алиса» на сцене

Великолепное яркое шоу! И дети, и взрослые в восторге!

Замечательный мюзикл, отличная игра актеров! Великолепные цирковые номера!

Смотрели всей семьей на одном дыхании. Шикарные номера и костюмы, профессиональная постановка по всем параметрам!

Нашумевший цирковой мюзикл «Алиса» возвращается на столичную сцену. Шоу с успехом прошло в Москве в новогодние каникулы 2017-2018, собрав более 30 тыс. зрителей. В зрелищном представлении для всей семьи сливаются сразу несколько жанров: музыкальный театр, современный балет, цирковое и акробатическое искусство.

Этой весной у зрители всех возрастов вновь смогут окунуться в странный и удивительный мир сказки Льюиса Кэрролла о маленькой девочке, случайно провалившейся в кроличью нору и оказавшейся в Стране Чудес, где ее ожидало множество невероятных приключений. Показы спектакля пройдут в культурном центре «Салют» с 13 по 15 апреля 2018 года.

В мультижанровой постановке задействован воистину звездный состав: артисты и гимнасты с опытом работы на известнейших площадках мира — от главных московских театров до Cirque De Soleil, призеры профессиональных фестивалей циркового искусства.

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Круглая площадка, традиционная для цирковых представлений, сюрреалистические декорации, неожиданные световые эффекты и динамичное переключение от номера к номеру позволят достигнуть максимального эффекта погружения в сказочную атмосферу шоу.

Пространство спектакля противопоставляет обыденный серый мир и полную сюрпризов Страну Чудес.

Зрители обязательно встретят на сцене любимых персонажей, которые, к тому же, будут петь — Алису и Белого кролика, Шляпника и Мартовского зайца, немного сумасшедшую и комичную в интерпретации постановщиков Королеву и любимого всеми Чеширского кота. Создатели спектакля сохранили ключевые сцены из книги Кэрролла, остроумно обыграв их и объединив с цирковыми и интерактивными акробатическими номерами.

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Не упустите возможность подарить себе и близким настоящий праздник фантазии!

Валерий Шульжик (драматург, автор сценария к мультфильму «Приключения поросенка Фунтика»); Адаптация сказки для постановки, оригинальные тексты песен —(драматург, автор сценария к мультфильму «Приключения поросенка Фунтика»);

Костюмы и сценография — Елена Гаджилова;

Музыка — композитор Евгений Баргман;

Хореография — Юлия Кашкина (мюзиклы «Метро», «Notre Dame de Paris», «Граф Орлов», «Монте-Кристо» и др.)

Екатерина Романова и Максим Романов; Авторы идеи, организаторы проекта —

Организаторы апрельских представлений — Промоутерская компания «Ника Сервис».

Расписание показов:

13 апреля — 12.00, 15.00

14 апреля — 12.00, 15.00

15 апреля — 12.00, 15.00