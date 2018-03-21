Возвращение хита: цирковой мюзикл «Алиса» на сцене 

Великолепное яркое шоу! И дети, и взрослые в восторге!
Замечательный мюзикл, отличная игра актеров! Великолепные цирковые номера!
Смотрели всей семьей на одном дыхании. Шикарные номера и костюмы, профессиональная постановка по всем параметрам!
Нашумевший цирковой мюзикл «Алиса» возвращается на столичную сцену. Шоу с успехом прошло в Москве в новогодние каникулы 2017-2018, собрав более 30 тыс. зрителей. В зрелищном представлении для всей семьи сливаются сразу несколько жанров: музыкальный театр, современный балет, цирковое и акробатическое искусство.
Этой весной у зрители всех возрастов вновь смогут окунуться в странный и удивительный мир сказки Льюиса Кэрролла о маленькой девочке, случайно провалившейся в кроличью нору и оказавшейся в Стране Чудес, где ее ожидало множество невероятных приключений. Показы спектакля пройдут в культурном центре «Салют» с 13 по 15 апреля 2018 года.
В мультижанровой постановке задействован воистину звездный состав: артисты и гимнасты с опытом работы на известнейших площадках мира — от главных московских театров до Cirque De Soleil, призеры профессиональных фестивалей циркового искусства.
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Круглая площадка, традиционная для цирковых представлений, сюрреалистические декорации, неожиданные световые эффекты и динамичное переключение от номера к номеру позволят достигнуть максимального эффекта погружения в сказочную атмосферу шоу.
Пространство спектакля противопоставляет обыденный серый мир и полную сюрпризов Страну Чудес.
Зрители обязательно встретят на сцене любимых персонажей, которые, к тому же, будут петь — Алису и Белого кролика, Шляпника и Мартовского зайца, немного сумасшедшую и комичную в интерпретации постановщиков Королеву и любимого всеми Чеширского кота. Создатели спектакля сохранили ключевые сцены из книги Кэрролла, остроумно обыграв их и объединив с цирковыми и интерактивными акробатическими номерами.
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Так, на сцене можно будет увидеть выступление воздушной гимнастки с мировым именем и участницы Cirque De Soleil Вероники Тесленко, эффектную парную трапецию от призеров множества конкурсов Виктории Ивановой и Алексея Артемьева, трюки жонглеров-рекордсменов, лауреатов Нациоинальной цирковой премии «Цирк» — династии Тесленко, а также захватывающий дух номер «Русская палка» от именитых акробатов Сергея Мазурина, Василия, Михаила и Елены Канаковых.
Не упустите возможность подарить себе и близким настоящий праздник фантазии!
Адаптация сказки для постановки, оригинальные тексты песен — Валерий Шульжик (драматург, автор сценария к мультфильму «Приключения поросенка Фунтика»);
Костюмы и сценография — Елена Гаджилова;
Музыка — композитор Евгений Баргман;
Хореография — Юлия Кашкина (мюзиклы «Метро», «Notre Dame de Paris», «Граф Орлов», «Монте-Кристо» и др.)
Авторы идеи, организаторы проекта — Екатерина Романова и Максим Романов;
Организаторы апрельских представлений — Промоутерская компания «Ника Сервис».
Расписание показов:
13 апреля — 12.00, 15.00
14 апреля — 12.00, 15.00
15 апреля — 12.00, 15.00