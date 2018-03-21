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Весенний парад ко Дню святого Патрика состоится в ВАО
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Весенний парад ко Дню святого Патрика состоится в ВАО 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
Жители ВАО и соседних округов по традиции отметят национальный ирландский праздник — День святого Патрика. 24 марта все поклонники ирландской культуры пройдут парадом по парку «Сокольники».
Праздник состоится в рамках Недели Ирландии. Принять в нем участие смогут все желающие, единственное обязательное условие — наличие предметов одежды или аксессуаров зеленого цвета.
В программе парада предусмотрены выступления театральных коллективов, в числе которых — уличный театр «Черный квадрат» и детский музыкальный театр «Домисолька», оркестра волынщиков, представителей школы ирландского танца Ожидается также присутствие барабанщиков «Хамерс смит», артистов Московского государственного Мюзик-Холла, футбольной команды «Шамрок», группы поддержки «Динамит», группы терьеров и ирландских волкодавов.
Праздник пройдет в «Сокольниках» (Ул. Сокольнический Вал, дом 1, строение 1) с 12.00 до 18.00.
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО
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