Весенний парад ко Дню святого Патрика состоится в ВАО

Жители ВАО и соседних округов по традиции отметят национальный ирландский праздник — День святого Патрика. 24 марта все поклонники ирландской культуры пройдут парадом по парку «Сокольники».

Праздник состоится в рамках Недели Ирландии. Принять в нем участие смогут все желающие, единственное обязательное условие — наличие предметов одежды или аксессуаров зеленого цвета.

В программе парада предусмотрены выступления театральных коллективов, в числе которых — уличный театр «Черный квадрат» и детский музыкальный театр «Домисолька», оркестра волынщиков, представителей школы ирландского танца Ожидается также присутствие барабанщиков «Хамерс смит», артистов Московского государственного Мюзик-Холла, футбольной команды «Шамрок», группы поддержки «Динамит», группы терьеров и ирландских волкодавов.

Праздник пройдет в «Сокольниках» (Ул. Сокольнический Вал, дом 1, строение 1) с 12.00 до 18.00.

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО