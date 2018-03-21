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Премьер спектакля «Странный парень» пройдет в Нижегородском ТЮЗе
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Премьер спектакля «Странный парень» пройдет в Нижегородском ТЮЗе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Премьер спектакля «Странный парень» (14+) по пьесе драматурга Нины Прибутковской пройдет в Нижегородском ТЮЗе.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе театра, она состоится 22 марта, в четверг.
Постановка приурочена к 150-летию со дня рождения Максима Горького, но писатель в ней предстает совсем не таким, каким он представляется большинству читателей и зрителей. В пьесе Алёша Пешков — молодой человек, который еще полон юношеских надежд и сомнений.
Горький избавлен от хрестоматийного образа «пролетарского писателя», навязанного школьными учебниками. Сама драматургическая история — это не просто набор фактов из биографии знаменитого земляка, но и невероятное путешествие во времени, героями которого становятся обычные юноши — наши с вами современники из XXI века.
Как отмечает драматург Нина Прибутковская, спектакль должен заинтересовать современных подростков и, возможно, побудить их перечитать произведения великого писателя.
Напомним, Нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина опубликовал репертуар на апрель.
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