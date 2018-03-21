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«Горэлектротранс» запустил автобусный маршрут в Чурилово
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«Горэлектротранс» запустил автобусный маршрут в Чурилово 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В Чурилово вновь запустил маршрут автобуса № 2 «Театр ЧТЗ» — «Мехколонна». Он начал курсировать с 20 марта, собщили в «Горэлектротрансе».
— Маршрут предназначен для жителей микрорайона Чурилово, — уточнили в «Горэлектротрансе». — Для пассажиров этого маршрута действуют все льготы по проезду, а также возможность приобрести для пересадок часовой и полуторачасовой билет. Время отправления первого рейса от остановки «Театр ЧТЗ» в 6:00 часов утра, с конечной «Мехколонна» в 6:30 часов утра.
Автобусы будут ходить с интервалом 12–13 минут. Их расписание состыкуют с маршрутами электротранспорта.
Ранее запустить этот маршрут перевозчик планировал с 28 февраля. Но городское управление транспорта и перевозчик — ООО «ЧелябГЭТ» — не успели подписать все необходимые бумаги.
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