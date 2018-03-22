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Власти Челябинска заявили о восстановлении двух автобусных маршрутов
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Власти Челябинска заявили о восстановлении двух автобусных маршрутов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Маршруты автобусов № 33 «ЧКПЗ — Железнодорожный вокзал» и № 2 «Чурилово — Театр ЧТЗ» начали курсировать в Челябинске, об этом сообщает городская администрация.
Сообщается, что маршруты предназначены для жителей отдалённых микрорайонов и должны помочь горожанам делать удобные пересадки.
Как сообщал «АиФ-Челябинск» ранее, маршрут № 33 обслуживает частный перевозчик, стоимость проезда за наличный расчёт составляет 20 рублей, на маршруте действуют и льготы, как в обычных городских автобусах. На линию выходят несколько автобусов ПАЗ, интервал между машинами составляет около 20 минут.
О маршруте № 2 для жителей Чурилово заговорили ещё в конце февраля, обслуживать его должно ООО «ЧелябГЭТ». На днях руководство предприятия заявило о запуске автобусов, однако жители микрорайона сообщили «АиФ-Челябинск», что транспорта так и не увидели.
«Сегодня за 30 минут ожидания на Зальцмана так и не появился автобус. Пришлось ехать в переполненной маршрутке», — рассказал один из жителей города.
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