Власти Челябинска заявили о восстановлении двух автобусных маршрутов

Маршруты автобусов № 33 « ЧКПЗ — Железнодорожный вокзал» и № 2 «Чурилово — Театр ЧТЗ» начали курсировать в Челябинске, об этом сообщает городская администрация.

Сообщается, что маршруты предназначены для жителей отдалённых микрорайонов и должны помочь горожанам делать удобные пересадки.

Как сообщал «АиФ-Челябинск» ранее, маршрут № 33 обслуживает частный перевозчик, стоимость проезда за наличный расчёт составляет 20 рублей, на маршруте действуют и льготы, как в обычных городских автобусах. На линию выходят несколько автобусов ПАЗ, интервал между машинами составляет около 20 минут.

О маршруте № 2 для жителей Чурилово заговорили ещё в конце февраля, обслуживать его должно ООО «ЧелябГЭТ». На днях руководство предприятия заявило о запуске автобусов, однако жители микрорайона сообщили «АиФ-Челябинск», что транспорта так и не увидели.

«Сегодня за 30 минут ожидания на Зальцмана так и не появился автобус. Пришлось ехать в переполненной маршрутке», — рассказал один из жителей города.