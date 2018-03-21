В Челябинске доктор Айболит примерит пуанты

Новая постановка оперного театра «Приключения Доктора Айболита» обещает поразить зрителей яркими декорациями, оригинальными костюмами и необычной видеопроекцией. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в администрации театра оперы и балета имени Глинки.

Приключения любимого с детства героя Корнея Чуковского челябинцы смогут оценить в форме балета-сказки.

«Хореографию спектакля ставит главный балетмейтер оперного театра Юрий Выскубенко. Хореография исполнена в неоклассическом стиле. Классический танец и современная пластика помогают раскрыть характеры всех героев. Интермедийные проекции сделают спектакль еще более современным и захватывающим. Зрители уже знакомы с работами художника по видео Дмитрием Иванченко. И новая встреча с декорациями этого автора не разочарует», -заверили в театре.

Премьера спектакля запланирована на 27 мая.