Литературный концерт дадут в библиотеке на Коптевской

Артисты театра «Обыкновенное чудо», который действует при Высшей школе печати и медиаиндустрии, 24 марта выступят перед гостями библиотеки №46 на Коптевской улице. Зрителей ждет литературный концерт «В начале ХХ века». Об этом рассказала ведущий методист Централизованной библиотечной системы САО Вера Лысенкова. — В программе — произведения Горького, Ахматовой, Блока, Есенина, Гиппиус, Цветаевой, — пояснила Лысенкова. Выступление состоится в рамках проекта «Контрамарка». Начало в 15.00. Вход свободный. Адрес библиотеки: Коптевская улица, д. 26, корп. 3. (мю)