Ещё
Литературный концерт дадут в библиотеке на Коптевской
Далее:
Читайте также:
Ещё

Литературный концерт дадут в библиотеке на Коптевской 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Артисты театра «Обыкновенное чудо», который действует при Высшей школе печати и медиаиндустрии, 24 марта выступят перед гостями библиотеки №46 на Коптевской улице. Зрителей ждет литературный концерт «В начале ХХ века». Об этом рассказала ведущий методист Централизованной библиотечной системы САО Вера Лысенкова. — В программе — произведения Горького, Ахматовой, Блока, Есенина, Гиппиус, Цветаевой, — пояснила Лысенкова. Выступление состоится в рамках проекта «Контрамарка». Начало в 15.00. Вход свободный. Адрес библиотеки: Коптевская улица, д. 26, корп. 3. (мю)
Управа района Тимирязевский города Москвы: последние новости
Детский спектакль «Лиса и лапоток» дадут на Михалковской В библиотеке на Дмитровке отметят День земли «Шумный день» с Олегом Табаковым покажут в кинотеатре на Костякова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов16
Участница шоу съела сахарную вату за три секунды5
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца15
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение