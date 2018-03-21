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Детский спектакль «Лиса и лапоток» дадут на Михалковской
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Детский спектакль «Лиса и лапоток» дадут на Михалковской 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Спектакль «Лиса и лапоток» покажут в интерактивном театре центра «Радость» на Михалковской 21 марта. Детская сказка повествует о приключениях лесных обитателей. — В театре «На Михалковской» знакомые произведения обретают новую жизнь. Так случилось и с этой сказкой: с помощью юных зрителей удается перехитрить коварную Лису Патрикеевну и понять, что на свете нет ничего важнее крепкой дружбы, — рассказала руководитель продюсерского центра «Радость» Елена Каракашева. Начало спектакля в 17.30. Стоимость билета — 300 рублей. Адрес центра «Радость», в котором расположен театр: Михалковская улица, дом 22. Телефон 8 (495) 708-93-42. (мю)
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