Владимир Мединский рассказал о приоритетах в работе минкультуры

Развитие региональной культурной инфраструктуры стало важнейшим приоритетом в работе ведомства, заявил он . «Ни для кого не секрет, что минкульт раньше иронично называли министерством Большого и Мариинского театров. Я думаю, что сегодня ни у кого не повернется язык так сказать», — считает Мединский. «В последние годы мы провели кардинальный разворот в сторону регионов», — заявил министр. Полностью выполнены майские указы в части повышения зарплат. «Обеспечен почти трехкратный рост зарплат работников учреждений культуры с 12 700 рублей в 2011 году до 32 500 в минувшем году», — уточнил он.

Говоря об отдельных сферах культуры и искусства, Мединский отметил, что лидерами в театральном буме, конечно, являются федеральные театры. При этом в регионах «впервые запущен проект „Театры малых городов“, предусматривающий федеральную поддержку создания новых постановок и технического оснащения 149 театров в малых городах с населением до 300 тысяч человек», рассказал он, добавив, что проект рассчитан на три года, ежегодно выделяется порядка 700 млн рублей. Также впервые запущен проект «Театры — детям», в 2017 году на него было выделено 220 млн рублей, с этого года — до 700 млн рублей.

В стране развивается сеть кинотеатров, показатель посещаемости российских фильмов бьет рекорды. «Прошлый год дал максимальные показатели по числу зрителей российского кино за всю историю современной России за последние 25 лет — 55 миллионов человек, это в два раза больше, чем пять лет назад», -привел статистику министр. «Мы не могли и мечтать о такой доле российского кино, какой достигли в прошлом году — более 25% зрителей», — отметил Мединский.

Музеи страны в 2017 году посетили 125 миллионов человек плюс почти 40% к 2012 году. «В музеи людей ходит больше, чем на футбол, — подчеркнул министр. — Не знаю, почему, наверное, предлагаем услуги мирового уровня».

Впервые запущена программа по ремонту и реставрации домов культуры, а также строительству новых в сельской местности. На эти цель выделяется 3,3 млрд рублей ежегодно с прошлого года в виде федеральной дотации. Только в прошлом году при участии местных бюджетов удалось построить 118 домов культуры, отремонтировать 351, переоборудовать — 1532 объекта.

Большинство из упомянутых программ рассчитаны на три года, этого явно недостаточно, считает Владимир Мединский. «Необходимо региональные проекты культуры, такие как „Местный Дом культуры“, „Театры — детям“, „Театры малых городов“, оснащение и реновацию детских музыкальных школ, оборудование инструментами продлить на следующие пять-шесть лет», — заявил глава минкульта.