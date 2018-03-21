Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Черемушках

Весенний фестиваль «Пасхальный дар» будет длиться в столице с 7 по 15 апреля. В городе разместятся 38 праздничных площадок, одна из которых будет находиться в Черемушках, на улице Профсоюзная, владение 41.

Площадки фестиваля «Пасхальный дар» будут работать с понедельника по четверг с 11:00 до 21:00 и с пятницы по воскресенье с 11:00 до 22:00. «Особенность фестиваля — его благотворительная направленность. Все желающие смогут во время „Пасхального дара“ пожертвовать деньги и подарки нуждающимся, узнать все о работе благотворительных фондов, действующих в нашей стране, и присоединиться к ним», — рассказали в оргкомитете фестиваля «Пасхальный дар».

В Черемушках гостям покажут спектакли и представления по мотивам известных произведений — «Аленький цветочек», «Конек-Горбунок», «Волшебник изумрудного города». Также посетителям фестиваля предложат попробовать вкуснейшие пасхальные угощения от московских рестораторов, приобрести сувениры, поучаствовать в концертах, спектаклях, мастер-классах и благотворительных проектах.