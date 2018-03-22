Театр Российской армии открывает экспериментальную сцену и запускает автоспектакль

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА) расширяет свое творческое пространство: в среду состоится презентация новой, экспериментальной сцены, а в мае будет запущен эксклюзивный проект — автоспектакль «Победа.doc», сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Сегодня состоится торжественная презентация экспериментальной сцены", — сказала собеседница агентства, уточнив, что после официальной церемонии пройдет пресс-показ спектакля «Пятая колонна» по пьесе Эрнеста Хемингуэя в постановке Галины Зальцман , премьерой которого 25 марта новая сцена откроется для зрителей.

Подмостки для эксперимента

"Под экспериментальную сцену был отдан бывший бутафорский цех Театра армии, — рассказал директор ЦАТРА Иван Чурсин. — В ходе капитального ремонта, длившегося почти год, нам удалось создать современное пространство, сохранив при этом атмосферу и преемственность академического театра. Теперь здесь молодые режиссеры и актеры смогут творить, экспериментировать, выражать себя. Мы очень надеемся, что наша трансформация привлечет в театр и новую молодую аудиторию".

По словам директора театра, экспериментальное пространство получилось небольшое — в зале всего 75 мест — но очень уютное и мотивирующее к творчеству. Молодые режиссеры смогут работать с труппой в камерном формате, и после того, как они будут уверенно чувствовать себя на экспериментальной сцене, они смогут подниматься наверх — на Большую и Малую сцены, вмещающие соответственно 1,5 тыс. и 400 зрителей.

В настоящее время в репертуар экспериментальной сцены вошло шесть спектаклей, первым из которых значится «Пятая колонна» молодого режиссера Галины Зальцман. Герои стоят перед нелегким выбором — жизнь или свобода, личное благополучие мещанского мирка или абстрактные идеалы. Каждый должен сделать свой выбор. В этом состоит основная идея драмы, единственной пьесы, написанной Эрнестом Хемингуэем во время гражданской войны в Испании.

Репертуар экспериментальной сцены будет расширяться, заверили в пресс-службе ЦАТРА. Помимо спектаклей в новом пространстве планируется проводить творческие вечера, мастер-классы, встречи с режиссерами и артистами.

Эксклюзив Театра армии

Театр придумывает все новые формы для привлечения зрителей, заявили в пресс-службе ЦАТРА. Так, в мае выйдет премьера автоспектакля «Победа.doc», который создается в рамках проекта «Вехи Великой Победы».

"Это первый в театральном мире Москвы формат, подразумевающий перемещение зрителей по нескольким локациям в городе на автобусе", — пояснили в пресс-службе. Спектакль подразумевает включение зрителей в творческий процесс — они читают приказы, участвуют в совещаниях, отвечают на вопросы великих полководцев. Для начала автоспектакль планируют показывать для учащихся кадетских корпусов, юнармейцев, военнослужащих. В дальнейшем его можно будет увидеть всем желающим.

Своим мнением по поводу эксклюзива ЦАТРА поделилась с ТАСС заместитель директора театра Милена Авимская.

"Главное отличие масштабных личностей — это умение брать на себя ответственность и делать выбор, — сказала она. — Этот проект мы и задумали для того, чтобы показать сегодняшней молодежи, каково это — принимать решения. В рамках спектакля зрители становятся известными полководцами из советской серии «Жизнь замечательных людей» — Ворошиловым, Жуковым, Коневым. И за три с половиной часа, которые идет спектакль, мы хотим донести до зрителя основную мысль: чтобы стать великим человеком, необходимо научиться брать на себя ответственность и делать выбор".