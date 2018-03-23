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В Театре Армии открывается Экспериментальная сцена
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В Театре Армии открывается Экспериментальная сцена 

ТК «Звезда» 16 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Молодые режиссеры и актеры смогут реализовать на новой сцене свои экспериментальные постановки.
В Центральном академическом театре Российской Армии открывается новая сцена, на которой молодые режиссеры смогут ставить экспериментальные спектакли. Первую постановку зрители смогут увидеть 25 марта.
Как отметил директор театра Иван Чурсин, целью открытия сцены было создание уникального творческого пространства — экспериментального и современного, но сохранившего атмосферу академического театра.
«Под экспериментальную сцену был отдан бывший бутафорский цех Театра Армии… Теперь здесь молодые режиссеры и актеры смогут творить, экспериментировать, выражать себя. Мы очень надеемся, что наша трансформация привлечет в театр новую молодую аудиторию», — рассказал Иван Чурсин.
Первым поставленным спектаклем на новой сцене станет «Пятая колонна» по одноименной пьесе Эрнеста Хэмингуя. Автор писал ее, находясь под обстрелами в осажденном Мадриде в 1937 году во время гражданской войны в Испании. Режиссером постановки стала Галина Зальцман.
Экспериментальная сцена Театра Армии располагает в репертуаре уже семью спектаклями молодых режиссеров. Помимо «Пятой колонны» Галины Зальцман, театралы смогут насладиться постановками других молодых режиссеров на неожиданном литературном материале. В их числе Татьяна Морозова, Сергей Смирнов, Глеб Черепанов, Владимир Еремин и Александр Вислов.
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