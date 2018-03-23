В Театре Армии открывается Экспериментальная сцена

Молодые режиссеры и актеры смогут реализовать на новой сцене свои экспериментальные постановки.

В Центральном академическом театре Российской Армии открывается новая сцена, на которой молодые режиссеры смогут ставить экспериментальные спектакли. Первую постановку зрители смогут увидеть 25 марта.

Как отметил директор театра Иван Чурсин, целью открытия сцены было создание уникального творческого пространства — экспериментального и современного, но сохранившего атмосферу академического театра.

«Под экспериментальную сцену был отдан бывший бутафорский цех Театра Армии… Теперь здесь молодые режиссеры и актеры смогут творить, экспериментировать, выражать себя. Мы очень надеемся, что наша трансформация привлечет в театр новую молодую аудиторию», — рассказал Иван Чурсин.