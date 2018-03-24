И. о. главы Волоколамска поручили решить проблему свалок в муниципалитете

Ранее сообщалось, что старая часть (карта) «Ядрово» будет закрыта 13 апреля для приема отходов, на ней возведут систему утилизации газа по нидерландской технологии и рекультивируют. До этого момента запах с полигона будут подавлять с помощью распыления специального реагента. Новый сегмент свалки откроется 14 апреля и будет работать как минимум до 2030 года.

"Что касается того, что некоторые недобросовестные представители организаций сваливают эти отходы (которые больше не могут свозиться на «Ядрово» в связи с сокращение объема поступающих отходов) на обочины дорог или леса, то уже дано поручение [Вихареву]. Прежде всего, мы обратились к правоохранительным органам с тем,

чтобы мусор не сваливался.

Если это будет происходит на дорожной полосе, то это балансодержатели дорог, за это у нас отвечает министерство транспорта , если в других местах — ответственность глав муниципальных образований", — сказал он.

Чупраков попросил активистов выделить от них специалиста, который будет взаимодействовать с Вихаревым и правоохранительными органами. Кроме того, он поручил и. о. главы Волоколамского района совместно с представителями правоохранительных органов отработать перечень мероприятий по недопущению несанкционированных свалок в районе и на близлежащих территориях.

21 марта 76 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Шестерых госпитализировали. Жители района связывали это с произошедшим в ночь на 21 марта выбросом свалочного газа с мусорного полигона «Ядрово». Пока пробы крови не подтвердили отравления детей свалочным газом, однако не все анализы готовы.