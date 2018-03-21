Золотая маска: Паблик-ток «Новая поэзия: на улице или сцене?»

20 марта в Новом пространстве Театра Наций прошел паблик-ток «Новая поэзия: на улице или сцене?» в серии встреч «Говорим с театром». Золотая маска: Паблик-ток «Новая поэзия: на улице или сцене?»В горячей дискуссии столкнулись несколько точек зрения на формирование поэзии нового поколения. Отстаивали свое право на поэзию ярчайшие представители современной сцены: хип-хоп музыкант ST, актёр Никита Кукушкин , режиссер Филипп Григорьян и поэт Андрей Родионов

В ходе

обсуждения участники дискуссии делились с гостями своим взглядом профессионалов

сцены, некоторые из которых переосмысляют и продолжают традиции классиков, а другие — бросают вызов авторитетам прошлого, представляя дерзкое и оригинальное

видение уличных авторов нового поколения.

Хип-хоп музыкант, автор и баттл-рэпер ST, выступал со стороны «улицы»: «Я не против

интеграции, но всегда должно быть и чистое. Чтобы оставалась классическая

школа, в том числе рэпа». Также он рассказал о своей новой книге стихов «Рэпер

против музыки» и поделился подробностями своего проекта #superСТИХИ.

Лауреат

премии «Золотая Маска», режиссер и художник-постановщик Филипп Григорьян

рассказал возможной интеграции рэпа и театр: «Театр, как и сама жизнь,

абсолютно всеядное явление. Если чему-то есть место в жизни, то в театре ему тоже — самое место».

Номинант

премии «Золотая Маска» за лучшую мужскую роль и лауреат премии в составе

спектакля «Отморозки» актёр театра Никита Кукушкин поделился своим отношением к современной поэзии и опыте в рэп-культуре: «В 2018 году рэп вполне может быть

проводником в театр. Может быть, через сто лет будет что-нибудь другое, но все это языки, на которых будут говорить. Все возможно!».

Поэт Андрей

Родионов перевел нить дискуссии к поэтическому театру и факту невероятного

всплеска интереса к нему и пожелал развития и рэпу, и поэтическому искусству:

«Поэзия — это способ описать красоту мира в тексте. Хочу пожелать долгого и счастливого

жизненного пути и рэпу, и театру».

Гости

активно участвовали в дискуссии и даже вывели свою формулу успеха театра среди

молодой аудитории, как вытащить аудиторию из youtube и как привлечь новую

аудиторию в театр.