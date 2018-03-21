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Золотая маска: Паблик-ток «Новая поэзия: на улице или сцене?»
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Золотая маска: Паблик-ток «Новая поэзия: на улице или сцене?» 

Fraufluger.ru 4 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
20 марта в Новом пространстве Театра Наций прошел паблик-ток «Новая поэзия: на улице или сцене?» в серии встреч «Говорим с театром». Золотая маска: Паблик-ток «Новая поэзия: на улице или сцене?»В горячей дискуссии столкнулись несколько точек зрения на формирование поэзии нового поколения. Отстаивали свое право на поэзию ярчайшие представители современной сцены: хип-хоп музыкант ST, актёр Никита Кукушкин, режиссер Филипп Григорьян и поэт Андрей Родионов.
В ходе
обсуждения участники дискуссии делились с гостями своим взглядом профессионалов
сцены, некоторые из которых переосмысляют и продолжают традиции классиков, а  другие — бросают вызов авторитетам прошлого, представляя дерзкое и оригинальное
видение уличных авторов нового поколения.
Хип-хоп  музыкант, автор и баттл-рэпер ST, выступал со стороны «улицы»: «Я не против
интеграции, но всегда должно быть и чистое. Чтобы оставалась классическая
школа, в том числе рэпа». Также он рассказал о своей новой книге стихов «Рэпер
против музыки» и поделился подробностями своего проекта #superСТИХИ.
Лауреат
премии «Золотая Маска», режиссер и художник-постановщик Филипп Григорьян
рассказал возможной интеграции рэпа и театр: «Театр, как и сама жизнь,
абсолютно всеядное явление. Если чему-то есть место в жизни, то в театре ему  тоже — самое место».
Номинант
премии «Золотая Маска» за лучшую мужскую роль и лауреат премии в составе
спектакля «Отморозки» актёр театра Никита Кукушкин поделился своим отношением к  современной поэзии и опыте в рэп-культуре: «В 2018 году рэп вполне может быть
проводником в театр. Может быть, через сто лет будет что-нибудь другое, но все  это языки, на которых будут говорить. Все возможно!».
Поэт Андрей
Родионов перевел нить дискуссии к поэтическому театру и факту невероятного
всплеска интереса к нему и пожелал развития и рэпу, и поэтическому искусству:
«Поэзия — это способ описать красоту мира в тексте. Хочу пожелать долгого и счастливого
жизненного пути и рэпу, и театру».
Гости
активно участвовали в дискуссии и даже вывели свою формулу успеха театра среди
молодой аудитории, как вытащить аудиторию из youtube и как привлечь новую
аудиторию в театр.
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