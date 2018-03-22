Кто родился 22 марта

Алексей Алексеевич Пономарёв (76 лет), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту. Возглавлял агропромышленное объединение Никифоровского района Тамбовской области, объединение «Тамбовсвинопром». Избирался депутатом Государственной Думы I, II, III, V и VI созывов, входил в состав думских комитетов по аграрным вопросам, а также по Регламенту и организации работы Госдумы.

Юрий Вячеславович Афонин (41 год), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Являлся депутатом Тульской областной думы, секретарём Тульского обкома КПРФ , первым секретарём ЦК Союза коммунистической молодежи (с 2011 года — Ленинский коммунистический союз молодежи РФ). Избирался депутатом Государственной Думы V и VI созывов. Является членом президиума ЦК КПРФ, заместителем председателя ЦК КПРФ.

А ещё в этот день родились:

Николай Николаевич Цуканов (53 года), помощник Президента РФ. Являлся главой муниципального образования «Гусевский муниципальный район» Калининградской области, губернатором Калининградской области. Занимал должность полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе. 25 декабря 2017 года назначен помощником Президента РФ по вопросам местного самоуправления.

Валерий Миладович Сюткин (60 лет), певец. Заслуженный артист РФ. Заниматься музыкой начал в 1970-х годах, участвовал в нескольких музыкальных группах, сначала как бас-гитарист и барабанщик, а позднее стал вокалистом. В 1990 году пришел в группу «Браво». С этим коллективом он записал альбомы «Стиляги из Москвы», «Московский бит», «Дорога в облака» и «10 лет „Браво“. В 1995 году Валерий Сюткин организовал группу „Сюткин и К°“. Был ведущим телепрограмм „Два рояля“ и „Снова шлягер“.

Георгий Степанович Жжёнов (1915-2005), актёр театра и кино. Народный артист СССР. В кино дебютировал в 1931 году в картине „Путёвка в жизнь“. В июле 1938 года Жжёнов был обвинён в „шпионской связи с американцем“ и арестован, а в 1939 году приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей, а затем еще к 21 месяцу. Был условно-досрочно освобожден в марте 1945 года. Спустя четыре года актёр был снова арестован по обвинению в шпионаже и отправлен в ссылку в Норильск. Георгий Жжёнов был полностью реабилитирован лишь в 1955 году.

Работал в Театре им. Ленсовета, затем в Театре им. Моссовета . Был занят в спектаклях „Мещане“, „Дядя Ваня“, „Собака на сене“, „Он пришел“ и др.

В фильмографии актёра более 70 картин. Среди них такие любимые зрителями фильмы, как „Берегись автомобиля“, „Ошибка резидента“, „Судьба резидента“, „Экипаж“, „Вся королевская рать“ и другие.