Выходные в Москве: выставка «Прибытие поезда» и спектакль «Эмма»

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости . Выставки «Прибытие поезда» и «Рисунки скульпторов», концерт двойников Майкла Джексона Уитни Хьюстон в Кремле, спектакль «Эмма» в Табакерке и показы фильмов «Тебя никогда здесь не было» и «Дикие люди» пройдут в Москве в эти выходные

Выставки

"Именно образ поезда и связанные с ним смысловые контексты обогатили актуальное искусство и открыли особое пространство художественных коммуникаций. Техногенный мир, возникший в период рождения машинных аппаратов, обрел свою уникальность и полноту именно с приходом в цивилизацию железных дорог, с возможностью перемещаться в любую точку планеты, передвигаясь по ее поверхности, тоннелям и мостам", — говорится в сообщении на сайте фонда.

Фонд IN Artibus покажет своим посетителям, как работали три важнейших французских скульптора начала XX века — Огюст Роден , Аристид Майоль и Шарль Деспио. В экспозицию вошли около 70 графических работ, дополненных скульптурой небольшого размера из собрания Инны Баженовой . Лирик Роден, интуитивист Майоль и аналитик Деспио, объединенные одним временем и пространством, были знакомы между собой, их взаимовлияние заметно. Прославленный мэтр Роден высоко ценил скульптуру Майоля, а молодой Деспио работал в его мастерской. Выставка стремится показать, что рисунки скульпторов не вспомогательная, а самостоятельная область искусства, отметили в IN Artibus.

Концерты

В воскресенье со сцены Кремлевского дворца прозвучат лучшие хиты короля поп-музыки Майкла Джексона и американской певицы Уитни Хьюстон. Гости вечера увидят лучшие номера знаменитостей в исполнении одного из самых талантливых двойников Джексона — певца Дантанио и обладательницы уникального вокала Белинды Дэвидс, которая появится перед публикой в образе Хьюстон. По словам организаторов шоу, Дантанио мастерски повторяет манеру исполнения и уникальную «лунную походку» знаменитости.

Белинда Дэвидс с 2013 года гастролирует по миру с шоу The Greatest Love of All — Whitney Houston Show, покорившем миллионы слушателей по всему миру. На вечере в Кремле она представит такие безусловные хиты, как «I will always love you» и «I wanna dance with somebody».

Театры

Актеры Ольга Литвинова и Павел Ильин в сцене из спектакля «Эмма»

Московский театр «Геликон-опера» в воскресенье представит моноспектакль Тамары Церетели «Человеческий голос» по пьесе Жана Кокто . Он создал свое произведение в 1930 году для драматической актрисы Берты Буви, постаравшись словами передать состояние женской души в минуты отчаяния. Франсис Пуленк сделал это языком музыки. Получилось одно из самых красивых и самых проникновенных повествований о любви и одиночестве. С тех пор эту пьесу включают в свой репертуар многие выдающиеся певицы. Дмитрий Бертман ставил этот спектакль более 20 лет тому назад для примы «Геликон-оперы» Наталии Загоринской. А сейчас он создал постановку для эстрадной певицы, народной артистки России Тамары Гвердцители

На этой неделе в кино вышел мрачный триллер «Тебя никогда здесь не было» шотландки Линн Рэмси , автора картин «Морверн Каллар» и «Что-то не так с Кевином». Суровый и печальный детектив Джо в исполнении Хоакина Феникса получает задание найти в Нью-Йорке похищенную дочку сенатора Нину, которую сыграла Екатерина Самсонова. Его поиски превращаются в завораживающее и кровавое путешествие по самым темным местам города, напоминающее культового «Таксиста» Мартина Скорсезе . Феникс получил в Канне приз за лучшую мужскую роль, а Рэмси — за лучший сценарий, что оказалось особенно оригинальным решением жюри, если учесть что за весь фильм герои произносят не больше десяти строк.

Кадр из фильма «Тебя никогда здесь не было»

Для тех, кто не настроен на мрачное кино в эти снежные выходные, в кинотеатрах идет анимационная комедия «Дикие люди» от обладателя четырех премий «Оскар» и автора «Уоллеса и Громита» Ника Парка. Действие разворачивается в доисторические времена, в центре сюжета находится пещерный человек Даг, который вместе с другом и напарником Свинтусом живут в благополучной долине, полной милых и эксцентричных соплеменников. Возглавляет племя вождь Бобнар. Однако привычный мир разбивается вдребезги, когда в долину вторгается армия доселе невиданного врага — помпезного лорда Гнуса, правителя Бронзового города. Местным диким предкам приходится бежать и искать убежища в негостеприимных пустошах. Однако Даг попадает в плен и понимает, что жители бронзового города очень любят футбол, и возвращается к своим соплеменникам, чтобы уговорить их поучаствовать в одном из матчей.