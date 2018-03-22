В Красноярске пройдёт встреча с ректором школы-студии МХАТ Золотовицким

РУСАЛ приглашает красноярцев на творческую встречу с ректором школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким

В рамках масштабного социокультурного проекта «РУСАЛ ФестивAL #Театр» 30 марта в Красноярске состоится творческая встреча с Игорем Золотовицким, актёром театра и кино, театральным педагогом, ректором Школы-студии МХАТ, заслуженным артистом Российской Федерации.

В послужном списке мэтра эстрады более 60 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «В городе Сочи темные ночи» (режиссер В. Пичул, 1989), «Такси-блюз» (режиссер П. Лунгин, 1990), «Луна-парк» (режиссер П. Лунгин, 1992), «Сочинение ко дню победы» (режиссер С. Урсуляк, 1998), «Взять Тарантину» (режиссер Р. Качанов-мл, 2005), «Дура» (режиссер М. Коростышевский, 2005), «Примадонна» (режиссер Е. Резников, 2005), «Люба, дети и завод» (2005-2006), «Заяц над бездной» (режиссер Т. Кеосаян, 2006), «Счастье по рецепту» (реж. Д. Брусникин, 2006), «Сыщик Путилин» (реж. С. Газаров, 2007).

Игорь Золотовицкий расскажет о трендах современного театра, об особенностях обучения в одном из известнейших театральных вузов страны, о новых проектах и творческих планах.

Встреча с ректором школы-студии МХАТ состоится в Красноярском государственном институте искусств, 30 марта в 13.00. Количество мест в зале ограничено, предварительная запись по эл.почте на адрес andrey.olanov@rusal.com (в теме письма указать — Встреча с И. Золотовицким).

Кроме того, 30 и 31 марта в рамках «РУСАЛ ФестивAL #Театр» в Красноярске пройдут спектакли студентов 4-го курса школы-студии МХАТ. Они представят постановку «Безымянная звезда», — романтическая трагикомедия по одноимённой пьесе румынского драматурга М. Себастиана. Билеты на спектакли бесплатны — их получат сотрудники компании РУСАЛ и En+ , волонтёры проектов Центра социальных программ РУСАЛа, сотрудники учреждений культуры и образования, а также красноярцы, принявшие участие в конкурсах, организованных РУСАЛом в СМИ.

«РУСАЛ ФестивAL #Театр» является частью большой совместной программы Школы-студии МХАТ и Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело», которая реализуется уже более 10 лет. Отдельным направлением этой программы является проект «Молодой МХАТ-России», в рамках которого юные артисты демонстрируют результаты своей работы в городах России. До 2017 года «Молодой МХАТ» побывал в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Абакане, Иркутске, Красноярске и Дивногорске. С прошлого года к этому списку прибавились еще города в рамках сотрудничества с «РУСАЛ ФестивAL #Театр». Основные задачи проекта — это повышение уровня жизни в городах присутствия, создание разнообразного досуга для горожан, знакомство с современными трендами культуры и искусства.