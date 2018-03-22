В Воронеже театры покажут эскизы о лидере «Сектора газа»

Режиссёры также создадут авторские интерпретации жизни Анатолия Дурова и Андрея Платонова . Первый фестиваль негосударственных театров «Центр» пройдёт в Воронеже с 28 апреля по 2 мая 2018 года. Помимо основной программы, в которой зрители увидят знаковые спектакли участников фестиваля, режиссёры и актёры подготовят три эскиза — о жизнях циркового артиста Анатолия Дурова, писателя Андрея Платонова и лидера «Сектора газа» Юрия Хоя. Об этом пресс-служба мэрии сообщила в среду, 21 марта.

Фестиваль откроется постановкой «Змея Золотая» екатеринбургского «Коляда-театр» — самого известного частного театра в России. Воронежцы также увидят моноспектакль «Наташина мечта» театра «Новая сцена_2» из Белгорода, интерпретацию «Грозы» Островского московского театра «Студия.project», спектакль «Лир» Санкт-Петербургского Малого театра кукол, а также «Снег любви» питерского Этюд-театра.