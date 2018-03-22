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Театры покажут эскизы о лидере «Сектора газа»
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В Воронеже театры покажут эскизы о лидере «Сектора газа» 

Вести Воронеж 3 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Режиссёры также создадут авторские интерпретации жизни Анатолия Дурова и Андрея Платонова. Первый фестиваль негосударственных театров «Центр» пройдёт в Воронеже с 28 апреля по 2 мая 2018 года. Помимо основной программы, в которой зрители увидят знаковые спектакли участников фестиваля, режиссёры и актёры подготовят три эскиза — о жизнях циркового артиста Анатолия Дурова, писателя Андрея Платонова и лидера «Сектора газа» Юрия Хоя. Об этом пресс-служба мэрии сообщила в среду, 21 марта.
Фестиваль откроется постановкой «Змея Золотая» екатеринбургского «Коляда-театр» — самого известного частного театра в России. Воронежцы также увидят моноспектакль «Наташина мечта» театра «Новая сцена_2» из Белгорода, интерпретацию «Грозы» Островского московского театра «Студия.project», спектакль «Лир» Санкт-Петербургского Малого театра кукол, а также «Снег любви» питерского Этюд-театра.
Воронежский Никитинский театр покажет постановку о духовной силе и телесной немощи «Белое на чёрном». Зрителей фестиваля также ждут читки современных пьес, поставленные воронежскими режиссёрами и актерами, баттлы, лекции и поэтические конкурсы, мастер-классы по театральному этикету, технике речи и ораторскому мастерству, выставки и уличные программы. Екатерина Трещикова
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