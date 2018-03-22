Три тысячи лучших: новосибирцы выдвинули самые заметные компании города на «Народную премию НГС»

С начала марта в Новосибирске стартовала «Народная премия НГС» — первые в городе выборы лучших компаний города, которые и выдвигают на вручение премии, и награждают сами новосибирцы. Напомним, сбор продлится до 1 апреля: ещё есть время, чтобы проголосовать за свои любимые компании и заведения — о вашем выборе узнает весь город.

«Горожане очень активно выдвигают номинантов на «Народную премию НГС» — на сайте премии уже 3 тысячи компаний во всех категориях», — рассказал главный редактор НГС Александр Агафонов

Предложить лучшую компанию нашего города можно в любой из 10 номинаций: Ресторан годаОтель годаТоргово-развлекательный центр годаФитнес-клуб годаСупермаркет годаМедицинский центр годаСалон красоты годаТурфирма годаКинотеатр годаАгентство недвижимости года Выбрать своего кандидата на «Народную премию» очень просто: зайдите на её официальный сайт, авторизуйтесь с помощью соцсетей и напишите, кого вы считаете лучшим в своём деле!

Итоги «Народной премии НГС» мы подведём 21 мая — список победителей огласят герои публикаций НГС и известные люди города на сцене Новосибирского театра оперы и балета. Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус».