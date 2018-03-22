Екатеринбургская оперетта «Микадо» произвела в столице сенсацию

По отзывам критиков.

Екатеринбургский театр музыкальной комедии привез на «Золотую маску» в Москву оперетту Артура Салливана «Микадо, или Город Титипу». Постановка произвела в столице настоящую сенсацию, пишет газета «Культура».

Критики отмечают, что спектакль свердловской музкомеди — удачный шаг на пути к возрождению жанра, в последние годы пришедшего в России в упадок.

Популярная английская оперетта «Микадо, или Город Титипу» в России была практически забыта. Хотя до революции в постановках по либретто Уильяма Гилберта в Москве на сцену выходил сам Станиславский. В основе сюжета оперетты — забавные истории из жизни обитателей «мифической» Японии.