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Екатеринбургская оперетта «Микадо» произвела в столице сенсацию
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Екатеринбургская оперетта «Микадо» произвела в столице сенсацию 

Уралинформбюро 3 часа назад
Фото: Уралинформбюро
По отзывам критиков.
Екатеринбургский театр музыкальной комедии привез на «Золотую маску» в Москву оперетту Артура Салливана «Микадо, или Город Титипу». Постановка произвела в столице настоящую сенсацию, пишет газета «Культура».
Критики отмечают, что спектакль свердловской музкомеди — удачный шаг на пути к возрождению жанра, в последние годы пришедшего в России в упадок.
Популярная английская оперетта «Микадо, или Город Титипу» в России была практически забыта. Хотя до революции в постановках по либретто Уильяма Гилберта в Москве на сцену выходил сам Станиславский. В основе сюжета оперетты — забавные истории из жизни обитателей «мифической» Японии.
Стоит отметить, что автором русского текста либретто стал известный поэт и переводчик из Екатеринбурга Аркадий Застырец, передает "Уралинформбюро".
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