«Спать хочу смертельно»: Ксения Алферова пожаловалась на усталость

Известная актриса Ксения Алферова перед премьерой своего очередного спектакля опубликовала в личном микроблоге пост, в котором призналась, что очень сильно устала. В ответ на это подписчики завалили ее подбадривающими комментариями и призвали никогда не вешать нос.

Популярная актриса театра и кино, а также телеведущая всегда отличалась позитивными публикациями в Инстаграме. Даже говоря о каких-то серьезных вещах, она всегда находила в них и небольшую частицу хорошего. И вот сейчас артистка перед премьерой выложила фотографию, запечатлевшую ее лежащей в окружении миниатюрного автомобиля и макета железной дороги. Ксения сначала решила немного пошутить, но потом все же призналась, что безумно устала и сильно волнуется перед выходом на сцену. «Решила побыть немного Гулливером! А если серьёзно, то сегодня премьера и я ужасно устала, спать хочу смертельно. Перед выпуском спектакля всегда кажется „вот бы ещё недельку!“. Сейчас только усталость, через несколько часов начнётся дикое волнение»

Поклонники Алферовой тут же принялись успокаивать и подбадривать своего кумира в комментариях под опубликованной фотографией. Они начали желать ей успеха и заявили, что спектакль, на который затрачено так много сил и энергии, обязательно пройдет просто «на ура». «Ксю, дорогая! Удачи! С Богом! Неси вдохновение зрителю и всё вернется сторицей» «Всё будет отлично, по-другому быть не может!» «Ксения, Вы сама как Солнышко! От Вас идёт столько позитива! Спасибо!» «Позитивной энергии вам, улыбок и хороших друзей, Ксюша » «Ксюша, вы такой солнечный человек, побольше таких, как вы. Я бы тоже хотела такой быть. Спасибо вам!» «Ой, как хорошо лежишь… Закрывай глазки, баюшки-баю!» Кстати, спустя несколько часов после этого признания, артистка рассказала о том, что ее волнение пошло на спад. А всему виной оказался букет цветов, который примерно за час до выхода на театральные подмостки подарил ей драматург Марк Райленс, по чьей пьесе они и сделали постановку.

А несколько дней назад Ксения в социальных сетях трогательно поздравила с днем рождения свою мать Ирину, которой исполнилось 67 лет.