«Ведогонь-театр» Зеленограда представляет музыкальную комедию «Аромат танго»

Бывшая актриса мюзикл-холла с упоением и грустью вспоминает то время, когда она блистала на сцене под ритмы страстного танго — на сцене «Ведогонь-театра» музыкальная комедия «Аромат танго» в постановке Александры Хонг

Пьеса Валентины Аслано­вой «Дамское танго», легшее в основу спектакля болгарского режиссера, была написана в 1996 году. В качестве сюжета автор использовала факты из жизни известной актрисы: жизни, пол­ной радости и счастья от своей творческой работы, и осознания своего одиночества и ненужно­сти вне сцены.

В зеленоградском театре спектакль опьяняет и завора­живает с первых минут: Мад­лен ( Лилия Шайхитдинова ) и ее экономка Симона ( Наталья Тимонина ) поражают каждым движением и заставляют с за­миранием наблюдать за ними. А между ними незримо скольз­ит Дух Театра и Творчества в ис­полнении Ильи Роговина . Он все время рядом с главной героиней то в качестве давних оживших воспоминаний, то вовсе в образе предметов повседневного обихо­да — ее опора, ее вдохновение, ее покровитель. И быт в спектакле вдруг приобретает совсем иной смысл, поэтический, одухотво­ренный, одушевленный. И, ко­нечно, это уже совершенно дру­гая драматургия — драматургия танца, движения.

Александра Хонг создает осо­бый мир где-то на стыке реаль­ности и творческого небытия. Мир, где правит Дух Творчества, где каждая вещь — продолжение творческой мысли, воплощение энергии вдохновения. И в центре этой новой Вселенной — танго, танец глубокой чувственности и страсти. «Актеры умирают рань­ше своей естественной смерти. Они умирают тогда, когда их забывают», — словно нож вон­заются в зрительный зал слова Мадлен, познавшей однажды и любовь зрителя, и горечь забве­ния. Но один телефонный зво­нок переворачивает ее жизнь. И вновь возрождаются давние мечты, биение сердца учаща­ется и оживает, похороненное когда-то в воспоминаниях, чув­ственное танго.

Ближайшая постановка музыкальной комедии «Аромат танго» состоится в «Ведогонь-театре» 25 марта в 19.00.