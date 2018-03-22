Ещё
«Ведогонь-театр» Зеленограда представляет музыкальную комедию «Аромат танго»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ведогонь-театр» Зеленограда представляет музыкальную комедию «Аромат танго» 

Префектура Зеленоградского административного округа 3 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Бывшая актриса мюзикл-холла с упоением и грустью вспоминает то время, когда она блистала на сцене под ритмы страстного танго — на сцене «Ведогонь-театра» музыкальная комедия «Аромат танго» в постановке Александры Хонг.
Пьеса Валентины Аслано­вой «Дамское танго», легшее в основу спектакля болгарского режиссера, была написана в 1996 году. В качестве сюжета автор использовала факты из жизни известной актрисы: жизни, пол­ной радости и счастья от своей творческой работы, и осознания своего одиночества и ненужно­сти вне сцены.
В зеленоградском театре спектакль опьяняет и завора­живает с первых минут: Мад­лен (Лилия Шайхитдинова) и ее экономка Симона (Наталья Тимонина) поражают каждым движением и заставляют с за­миранием наблюдать за ними. А между ними незримо скольз­ит Дух Театра и Творчества в ис­полнении Ильи Роговина. Он все время рядом с главной героиней то в качестве давних оживших воспоминаний, то вовсе в образе предметов повседневного обихо­да — ее опора, ее вдохновение, ее покровитель. И быт в спектакле вдруг приобретает совсем иной смысл, поэтический, одухотво­ренный, одушевленный. И, ко­нечно, это уже совершенно дру­гая драматургия — драматургия танца, движения.
Александра Хонг создает осо­бый мир где-то на стыке реаль­ности и творческого небытия. Мир, где правит Дух Творчества, где каждая вещь — продолжение творческой мысли, воплощение энергии вдохновения. И в центре этой новой Вселенной — танго, танец глубокой чувственности и страсти. «Актеры умирают рань­ше своей естественной смерти. Они умирают тогда, когда их забывают», — словно нож вон­заются в зрительный зал слова Мадлен, познавшей однажды и любовь зрителя, и горечь забве­ния. Но один телефонный зво­нок переворачивает ее жизнь. И вновь возрождаются давние мечты, биение сердца учаща­ется и оживает, похороненное когда-то в воспоминаниях, чув­ственное танго.
Ближайшая постановка музыкальной комедии «Аромат танго» состоится в «Ведогонь-театре» 25 марта в 19.00.
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
Павел Курочкин: «Без нас не должны выбирать» КЦ «Зеленоград» представил музейную экспозицию, посвященную 60-летию города Культурный центр «Зеленоград» представит выставку живописи и графики Андрея Маркина
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
Этот саундтрек признали национальным достоянием США
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца16
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем11
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение