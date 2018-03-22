«Ведогонь-театр» Зеленограда представляет музыкальную комедию «Аромат танго» 

Бывшая актриса мюзикл-холла с упоением и грустью вспоминает то время, когда она блистала на сцене под ритмы страстного танго — на сцене «Ведогонь-театра» музыкальная комедия «Аромат танго» в постановке Александры Хонг.
Пьеса Валентины Аслановой «Дамское танго», легшее в основу спектакля болгарского режиссера, была написана в 1996 году. В качестве сюжета автор использовала факты из жизни известной актрисы: жизни, полной радости и счастья от своей творческой работы, и осознания своего одиночества и ненужности вне сцены.
В зеленоградском театре спектакль опьяняет и завораживает с первых минут: Мадлен (Лилия Шайхитдинова) и ее экономка Симона (Наталья Тимонина) поражают каждым движением и заставляют с замиранием наблюдать за ними. А между ними незримо скользит Дух Театра и Творчества в исполнении Ильи Роговина. Он все время рядом с главной героиней то в качестве давних оживших воспоминаний, то вовсе в образе предметов повседневного обихода — ее опора, ее вдохновение, ее покровитель. И быт в спектакле вдруг приобретает совсем иной смысл, поэтический, одухотворенный, одушевленный. И, конечно, это уже совершенно другая драматургия — драматургия танца, движения.
Александра Хонг создает особый мир где-то на стыке реальности и творческого небытия. Мир, где правит Дух Творчества, где каждая вещь — продолжение творческой мысли, воплощение энергии вдохновения. И в центре этой новой Вселенной — танго, танец глубокой чувственности и страсти. «Актеры умирают раньше своей естественной смерти. Они умирают тогда, когда их забывают», — словно нож вонзаются в зрительный зал слова Мадлен, познавшей однажды и любовь зрителя, и горечь забвения. Но один телефонный звонок переворачивает ее жизнь. И вновь возрождаются давние мечты, биение сердца учащается и оживает, похороненное когда-то в воспоминаниях, чувственное танго.
Ближайшая постановка музыкальной комедии «Аромат танго» состоится в «Ведогонь-театре» 25 марта в 19.00.