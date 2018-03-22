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Цирковой мюзикл «Алиса» возвращается на сцену
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Цирковой мюзикл «Алиса» возвращается на сцену 

Журнал ОК! 2 часа назад
Фото: Архив пресс-службы
В зрелищном представлении для всей семьи сливаются сразу несколько жанров: музыкальный театр, современный балет, цирковое и акробатическое искусство.
Этой весной зрители всех возрастов вновь смогут окунуться в странный и удивительный мир сказки Льюиса Кэрролла о маленькой девочке, случайно провалившейся в кроличью нору и оказавшейся в Стране Чудес, где ее ожидало множество невероятных приключений.
В мультижанровой постановке задействованы артисты и гимнасты с опытом работы на известнейших площадках мира — от главных московских театров до Cirque De Soleil, призеры профессиональных фестивалей циркового искусства.
Круглая площадка, традиционная для цирковых представлений, сюрреалистические декорации, неожиданные световые эффекты и динамичное переключение от номера к номеру позволят достигнуть максимального эффекта погружения в сказочную атмосферу шоу.
Создатели спектакля сохранили ключевые сцены из книги Кэрролла, остроумно обыграв их и объединив с цирковыми и интерактивными акробатическими номерами. Хореографией занималась Юлия Кашкина, работавшая над мюзиклами «Метро», «Notre Dame de Paris», «Граф Орлов», «Монте-Кристо» и другими.
Показы спектакля пройдут в культурном центре «Салют». Расписание показов: 13 апреля — 12.00, 15.00, 14 апреля — 12.00, 15.00, 15 апреля — 12.00, 15.00.
Официальный сайт: www.алиса2018.рф
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