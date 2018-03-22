Культурный центр «Вдохновение» приглашает на кукольный спектакль «Терем-теремок»

25 марта в 11:00 в Малом зале КЦ «Вдохновение» пройдет кукольный спектакль «Терем-теремок» в постановке московского детского театра кукол «Жар-птица».

Самых маленьких зрителей ждет волшебная встреча с Мышкой-норушкой и ее семьей: Ежиком, Лисой, Медведем и другими персонажами в сказочном Теремке.

«Стоит в поле теремок, он ни низок, ни высок…» — для многих эта сказка уже стала любимой, а кому-то только предстоит узнать, как герои разных сказок о животных попадают в одну историю — и в один теремок, в котором попытались уместиться все вместе.

В спектакле можно встретить героев не только полюбившейся сказки, но и других знакомых всем детям персонажей. Историю расскажут Муха-горюха, Мышка-норушка со своим непослушным детенышем, Ежик, Лягушка, Заяц, Петух, хитрая Лиса, глупый Волк и косолапый Медведь.

Специально для сказочной постановки «Терем-теремок» художники театра «Жар-птица» создали кукол и красочные декорации. Добро пожаловать в Спектакль ориентирован на зрителей старше 3 лет. Продолжительность спектакля 50 минут.