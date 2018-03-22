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Цирковой мюзикл «Алиса» возвращается на столичную сцену
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Цирковой мюзикл «Алиса» возвращается на столичную сцену 

FashionTime 3 часа назад
Фото: FashionTime
В зрелищном представлении для всей семьи сливаются сразу несколько жанров: музыкальный театр, современный балет, цирковое и акробатическое искусство. Этой весной у зрители всех возрастов вновь смогут окунуться в странный и удивительный мир сказки Льюиса Кэрролла о маленькой девочке Алисе, случайно провалившейся в кроличью нору и оказавшейся в Стране Чудес, где ее ожидало множество невероятных приключений.
Мюзикл «Алиса»
Показы спектакля пройдут в культурном центре «Салют» с 13 по 15 апреля 2018 года.
В мультижанровой постановке задействован воистину звездный состав: артисты и гимнасты с опытом работы на известнейших площадках мира — от главных московских театров до Cirque De Soleil, призеры профессиональных фестивалей циркового искусства.
Круглая площадка, традиционная для цирковых представлений, сюрреалистические декорации, неожиданные световые эффекты и динамичное переключение от номера к номеру позволят достигнуть максимального эффекта погружения в сказочную атмосферу шоу. Пространство спектакля противопоставляет обыденный серый мир и полную сюрпризов Страну Чудес.
Мюзикл «Алиса»
Зрители обязательно встретят на сцене любимых персонажей, которые, к тому же, будут петь — Алису и Белого кролика, Шляпника и Мартовского зайца, немного сумасшедшую и комичную в интерпретации постановщиков Королеву и любимого всеми Чеширского кота. Создатели спектакля сохранили ключевые сцены из книги Кэрролла, остроумно обыграв их и объединив с цирковыми и интерактивными акробатическими номерами.
Так, на сцене можно будет увидеть выступление воздушной гимнастки с мировым именем и участницы Cirque De Soleil Вероники Тесленко, эффектную парную трапецию от призеров множества конкурсов Виктории Ивановой и Алексея Артемьева, трюки жонглеров-рекордсменов, лауреатов Нациоинальной цирковой премии «Цирк» — династии Тесленко, а также захватывающий дух номер «Русская палка» от именитых акробатов Сергея Мазурина, Василия, Михаила и Елены Канаковых.
Расписание показов: 13 апреля — 12.00, 15.00  14 апреля — 12.00, 15.00  15 апреля — 12.00, 15.00
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