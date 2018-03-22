В Воронеже за 5 дней поставят спектакль о солисте группы «Сектор газа» 

Фестиваля независимых театров «Центр» пройдет в Воронеже впервые. «В городе уже есть два масштабных фестиваля: „Платоновский“ и „Маршак“, не хватало третьего. В России развивается направление частных театров. Мы планировали провести любительский. На протяжении года мы сотрудничаем с „Никитинским театром“, и они предложили нам более глобальный проект: фестиваль негосударственных театров. Хотим сделать его ежегодным, — цитирует 36on.ru руководителя управы Центрального района Александра Попова. Хедлайнером фестиваля станет екатеринбургский „Коляда-театр“ с камерным спектаклем „Змея золотая“. Каждый день на фестивале будет показан новый спектакль. Также в рамках мероприятия пройдут читки пьес, концерт, художественная выставка, поэтический баттл и кофейный фестиваль. На все эти события будет открыт бесплатный вход по предварительной регистрации. Одним из самых интересных событий фестиваля станет „Лаборатория молодой режиссуры“. Ее участники должны будут создать театральный эскиз о выдающихся представителей культурной жизни Воронежа всего лишь за 5 дней. Героями станут: Юрий Хой, лидер группы „Сектор Газа“, цирковой артист Анатолий Дуров и писатель Андрей Платонов. Лучшая работа будет доработана и выпущена в „Никитинском“.