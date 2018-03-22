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Кто сыграет Лилю Брик в мюзикле «Маяковский»
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Кто сыграет Лилю Брик в мюзикле «Маяковский» 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Премьера нового городского мюзикла, в основу которого лягут стихотворения Владимира Маяковского, состоится 13 апреля на сцене "Театра Луны". Роль возлюбленной поэта Лили Брик репетируют сразу несколько известных актрис: Валерия Ланская, Теона Дольникова, Юлия Железняк и Янина Мелехова.
Презентация совместного проекта театра Сергея Проханова и культурной организации "Музыкальное сердце театра" состоялась 27 февраля во время художественной акции в вестибюле метро "Маяковская".
Эта акция была посвящена столетию реальной исторической битвы за звание "короля поэтов" и представляла собой историческую реконструкцию "баттла" между Владимиром Маяковским и Игорем Северяниным.
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