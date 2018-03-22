Умер руководитель старейшего народного театра

Человек с тремя театральными дипломами (одним актерским и двумя режиссерскими) Борис Натанович Белкин работал до приезда в Ордынский район главным режиссером в нескольких городах. А 1 февраля 1995 года, при поддержке отдела культуры и отдела образования Ордынского района, был создан театр-студия «Фортель». И уже 27 декабря того же года он получил звание «народный». Это совершенно уникальное явление среди самодеятельных народных театров региона. Его называют долгожителем.

«Если актеры, режиссеры и другие работники профессионального театра замкнуты в своей профессии, то к нам пришли врачи, рабочие, юристы, и каждый из них принес кусочек своего опыта. А в соединении с непосредственностью и свежестью детского восприятия жизни получился коллективный интеллект», — рассказывал о своем театре создатель, художественный руководитель и режиссер Борис Натанович Белкин.

Поистине Заслуженный работник культуры России мог сделать блестящую карьеру на «большой» сцене, но сознательно посвятил значительную часть своей творческой жизни сельскому зрителю. «Для каждого начинающего артиста — будь то сформировавшийся человек или школьник — мудрый мастер был замечательным педагогом», — говорится на сайте администрации Ордынского района. Смерть Бориса Натановича Белкина называют невосполнимой утратой.