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Умер руководитель старейшего народного театра
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Умер руководитель старейшего народного театра 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Человек с тремя театральными дипломами (одним актерским и двумя режиссерскими) Борис Натанович Белкин работал до приезда в Ордынский район главным режиссером в нескольких городах. А 1 февраля 1995 года, при поддержке отдела культуры и отдела образования Ордынского района, был создан театр-студия «Фортель». И уже 27 декабря того же года он получил звание «народный». Это совершенно уникальное явление среди самодеятельных народных театров региона. Его называют долгожителем.
«Если актеры, режиссеры и другие работники профессионального театра замкнуты в своей профессии, то к нам пришли врачи, рабочие, юристы, и каждый из них принес кусочек своего опыта. А в соединении с непосредственностью и свежестью детского восприятия жизни получился коллективный интеллект», — рассказывал о своем театре создатель, художественный руководитель и режиссер Борис Натанович Белкин.
Поистине Заслуженный работник культуры России мог сделать блестящую карьеру на «большой» сцене, но сознательно посвятил значительную часть своей творческой жизни сельскому зрителю. «Для каждого начинающего артиста — будь то сформировавшийся человек или школьник — мудрый мастер был замечательным педагогом», — говорится на сайте администрации Ордынского района. Смерть Бориса Натановича Белкина называют невосполнимой утратой.
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