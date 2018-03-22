Ещё
Театр «Модерн» представит премьеру «Юлий Цезарь»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Театр «Модерн» представит премьеру «Юлий Цезарь» 

Ревизор.ru 4 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Несмотря на название, главный участник спектакля — народ Рима, который присутствует как свидетель всего происходящего или как шумный участник. Не Юлий Цезарь и не Брут главные участники произведения, а именно народ, к которому прислушивается римская власть и считает его мнение решающим. Именно по воле народа Цезаря венчают короной, а после его убийства стремятся получить народную поддержку. Патриции Рима понимают, что поддержка народа стоит над всеми остальными политическими преимуществами и выгодами:
То, что казалось бы в нас преступленьем, Поддержкою своею, как алхимик, Он в доблесть претворит и в добродетель. Режиссёр — Юрий Грымов. Началов 19:00.
Ревизор.ru: последние новости
В Большом театре готовятся к премьере балета Джона Ноймайера "Анна Каренина" В Калининграде открылся фестиваль молодежных театров "Равноденствие" Муниципальный театр откроется в Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры13
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Самые высокооплачиваемые советские режиссеры4
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение