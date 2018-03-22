Театр «Модерн» представит премьеру «Юлий Цезарь»

Несмотря на название, главный участник спектакля — народ Рима, который присутствует как свидетель всего происходящего или как шумный участник. Не Юлий Цезарь и не Брут главные участники произведения, а именно народ, к которому прислушивается римская власть и считает его мнение решающим. Именно по воле народа Цезаря венчают короной, а после его убийства стремятся получить народную поддержку. Патриции Рима понимают, что поддержка народа стоит над всеми остальными политическими преимуществами и выгодами: