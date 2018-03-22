В ЮЗАО прошел гала-концерт лауреатов театрального фестиваля

Международный день театра на Юго-Западе Москвы отметили большим гала-концертом лауреатов VI международного молодежного фестиваля искусств «Грани таланта», который состоялся на Большой сцене Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна

В финал были отобраны 15 школьных хоров и столько же театральных коллективов. Один из детских коллективов — театр детско-юношеской организации «Остров сокровищ», действующий при гимназии № 45 им. Л. И. Мильграма — защищал честь ЮЗАО. Дети представили сразу два спектакля: «Закон джунглей» (про Маугли) и «Собака на сене» (испанская классика). Кстати, два юных актера, Михаил Лоев и Алина Карпова, победили в номинации «Лучшее владение родным языком». А театральный коллектив гимназии № 45 удостоен награды в категории «Лучшая хореография и пластика».

Международный молодежный фестиваль искусств — многоплановый культурно-просветительский проект, имеющий поддержку столичного Департамента образования. В этом году его тема «Идеи гуманизма в искусстве».