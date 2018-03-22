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В ЮЗАО прошел гала-концерт лауреатов театрального фестиваля
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В ЮЗАО прошел гала-концерт лауреатов театрального фестиваля 

Твоя Газета 4 часа назад
Фото: Твоя Газета
Международный день театра на Юго-Западе Москвы отметили большим гала-концертом лауреатов VI международного молодежного фестиваля искусств «Грани таланта», который состоялся на Большой сцене Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.
В финал были отобраны 15 школьных хоров и столько же театральных коллективов. Один из детских коллективов — театр детско-юношеской организации «Остров сокровищ», действующий при гимназии № 45 им. Л. И. Мильграма — защищал честь ЮЗАО. Дети представили сразу два спектакля: «Закон джунглей» (про Маугли) и «Собака на сене» (испанская классика). Кстати, два юных актера, Михаил Лоев и Алина Карпова, победили в номинации «Лучшее владение родным языком». А театральный коллектив гимназии № 45 удостоен награды в категории «Лучшая хореография и пластика».
Международный молодежный фестиваль искусств — многоплановый культурно-просветительский проект, имеющий поддержку столичного Департамента образования. В этом году его тема «Идеи гуманизма в искусстве».
По словам председателя жюри конкурса, народного артиста России Бориса Невзорова, время, проведенное на конкурсе, подарило потрясающее чувство искренности и красоты. «Игра всех юных актеров была честной, настоящей, подлинной… Читайте, учитесь, пойте, играйте — ведь так приятно видеть на сцене культурных и обаятельных людей!», — поделился актер своим впечатлением.
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