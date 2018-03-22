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Юлий Цезарь
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Юлий Цезарь 

Ревизор.ru 4 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Главные действующие лица спектакля — римляне, за поддержкой которых обращаются патриции. Не Юлий Цезарь и даже не Брут главные участники событий спектакля, а именно римский народ, мнение которого для властей очень важно.
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