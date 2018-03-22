Экс-участник «Дома-2» зарегистрирует брак с 70-летней невестой

По сообщениям телеграм-канала SHOT, торжественная церемония состоится 12 апреля. После четырех лет отношений пара обвенчалась в феврале этого года и отправилась на медовый месяц в Доминиканскую республику. По словам соседей по отелю, пара вела себя нескромно и по ночам предавалась бурным утехам.

Как передают источники, избранница Гогена очень богата и «имеет связи в нужных Гогену кругах». Екатерина познакомилась с Солнцевым после одного из его спектаклей и предложила профинансировать несколько его проектов.