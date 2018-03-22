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«Волшебный мир театра» приоткроет свои двери перед посетителями парка Победы
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«Волшебный мир театра» приоткроет свои двери перед посетителями парка Победы 

На Западе Москвы 3 часа назад
Фото: На Западе Москвы
24 марта, в преддверии Всемирного дня театра, посетители смогут познакомиться основами обучения актерскому мастерству в развлекательно-игровой форме.
С 15:30 до 17:00 участники детской театральной студии «В ожидании чуда» будут декламировать стихи: Клинина Маргарита исполнит «Третий снег» Роберта Рождественского, Киреева София прочтет «Маленькую большую девочку» Марии Бершавской, так же в программе прозвучат «Снегири» Агнии Барто, «Чудо» Романа Сеф, «Страна воображариум» Бориса Заходера.
В это же время всем желающим предложат увлекательные задачи в формате актёрского тренинга и импровизации; задачи на внимание и концентрацию, например «поймать» хлопок, выполнить заданную последовательность хлопков, движений, голосовых упражнений и др. ; активные игры на знакомство с базовыми навыками сценического движения; речевые упражнения: скороговорки и рифмы.
Все эти задания в игровой форме дают представление о том, как проходит обучение актерскому мастерству, развивают навыки невербального общения, умение взаимодействовать в группе, помогают развивать выразительность речи.
Напомним, что с 21 марта в Парке Победы также работает детская студия актерского мастерства, занятия в которой проходят каждую среду с 18:00.
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