«Волшебный мир театра» приоткроет свои двери перед посетителями парка Победы

24 марта, в преддверии Всемирного дня театра, посетители смогут познакомиться основами обучения актерскому мастерству в развлекательно-игровой форме.

В это же время всем желающим предложат увлекательные задачи в формате актёрского тренинга и импровизации; задачи на внимание и концентрацию, например «поймать» хлопок, выполнить заданную последовательность хлопков, движений, голосовых упражнений и др. ; активные игры на знакомство с базовыми навыками сценического движения; речевые упражнения: скороговорки и рифмы.

Все эти задания в игровой форме дают представление о том, как проходит обучение актерскому мастерству, развивают навыки невербального общения, умение взаимодействовать в группе, помогают развивать выразительность речи.

Напомним, что с 21 марта в Парке Победы также работает детская студия актерского мастерства, занятия в которой проходят каждую среду с 18:00.