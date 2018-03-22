Всероссийский слёт юных книголюбов пройдет в Нижнем Новгороде

фото pixabay.comВсероссийский слёт юных книголюбов пройдет в Нижнем Новгороде23 — 31 марта в Нижегородском регионе состоится ХХХ Областная Неделя детской и юношеской книги — «Горький. Время. Мы».

Организатором познавательного отдыха детей и подростков в весенние каникулы по многолетней традиции выступит Нижегородская государственная областная детская библиотека при поддержке министерства культуры министерства образования , науки и молодежной политики области.

Впервые Книжкину Неделю откроет Всероссийский слет юных книголюбов «К Алексею Максимовичу! В Нижний!». Его участниками станут 130 читателей детских библиотек Владимира, Москвы, Саратова, Смоленска, Орла, Тольятти, Чебоксар и более 300 юных любителей чтения Нижегородской области и Нижнего Новгорода.

23 — 25 марта участники Слёта совершат экскурсии по Кремлю, Горьковским местам и музеям Нижнего Новгорода, познакомятся с работой главной детской библиотеки региона и интерактивным музеем Кота Мурлыки; посмотрят спектакль «Мир сказок М. Горького» театра «Маленькие волшебники».

24 марта 450 юных читателей примут участие в празднике книголюбов, который состоится в Нижегородском театре «КОМЕДIЯ».

В программе (9.00-12.30):

выступления победителей областного конкурса «Играем Горького»;

интерактивные игры и мастер-классы по произведениям М. Горького;

книжно-танцевальный флешмоб;

выставка лучших детских книг разных времен;

церемония награждения активных читателей Нижегородской области и победителей детских конкурсов, посвященных 150-летию А. М. Горького;

спектакль «Русалочка» в исполнении театра музыкально-пластической драмы «Преображение».

28 марта во второй раз состоится всероссийская акция «Всем хорошим во мне я обязан книгам», инициатором которой стал коллектив Нижегородской областной детской библиотеки. В этот день в детских библиотеках разных городов России будет звучать горьковское слово, пройдут мероприятия, посвященные А. М. Горькому.

30 марта в Выксе для юных книголюбов состоится областной праздник «Книга собирает друзей»