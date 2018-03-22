Всероссийский слёт юных книголюбов пройдет в Нижнем Новгороде 

фото pixabay.comВсероссийский слёт юных книголюбов пройдет в Нижнем Новгороде23 — 31 марта в Нижегородском регионе состоится ХХХ Областная Неделя детской и юношеской книги — «Горький. Время. Мы».
Организатором познавательного отдыха детей и подростков в весенние каникулы по многолетней традиции выступит Нижегородская государственная областная детская библиотека при поддержке министерства культуры и министерства образования, науки и молодежной политики области.
Впервые Книжкину Неделю откроет Всероссийский слет юных книголюбов «К Алексею Максимовичу! В Нижний!». Его участниками станут 130 читателей детских библиотек Владимира, Москвы, Саратова, Смоленска, Орла, Тольятти, Чебоксар и более 300 юных любителей чтения Нижегородской области и Нижнего Новгорода.
23 — 25 марта участники Слёта совершат экскурсии по Кремлю, Горьковским местам и музеям Нижнего Новгорода, познакомятся с работой главной детской библиотеки региона и интерактивным музеем Кота Мурлыки; посмотрят спектакль «Мир сказок М. Горького» театра «Маленькие волшебники».
Главным подарком для участников Слета станут встречи с известными современными детскими писателями — Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак (г. Минск); Екатериной Матюшкиной и Александрой Сильвер (г. Санкт. -Петербург); Аей эН и Асей Кравченко (г. Москва); художником-иллюстратором детских книг Анной Леоновой (г. Москва).
24 марта 450 юных читателей примут участие в празднике книголюбов, который состоится в Нижегородском театре «КОМЕДIЯ».
В программе (9.00-12.30):
выступления победителей областного конкурса «Играем Горького»;
интерактивные игры и мастер-классы по произведениям М. Горького;
книжно-танцевальный флешмоб;
выставка лучших детских книг разных времен;
церемония награждения активных читателей Нижегородской области и победителей детских конкурсов, посвященных 150-летию А. М. Горького;
спектакль «Русалочка» в исполнении театра музыкально-пластической драмы «Преображение».
28 марта во второй раз состоится всероссийская акция «Всем хорошим во мне я обязан книгам», инициатором которой стал коллектив Нижегородской областной детской библиотеки. В этот день в детских библиотеках разных городов России будет звучать горьковское слово, пройдут мероприятия, посвященные А. М. Горькому.
27 — 31марта в детской библиотеке на Звездинке,5 можно будет встретиться с писателями — участниками Международного литературного фестиваля имени Максима Горького: Еленой Усачевой, Анастасией Строкиной, Юрием Нечипоренко, Галиной Дядиной, Анной Гончаровой, Еленой Нестеренко.
30 марта в Выксе для юных книголюбов состоится областной праздник «Книга собирает друзей»