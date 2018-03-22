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Московский Губернский театр примет участие в XIII Международном молодёжном театральном форуме «М@rt.контакт»
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Московский Губернский театр примет участие в XIII Международном молодёжном театральном форуме «М@rt.контакт» 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
В Областном драматического театре Могилёва покажут спектакль «Урожай», поставленный Павлом Артемьевым по пьесе известного белорусского драматурга Павла Пряжко, один из ярких представителей «новой драмы», обладатель премии «Золотая маска». Сюжет пьесы рассказывает о четырёх молодых людях, пришедших в сад собирать яблоки, но выясняется, что простейшие вещи: забивание гвоздя, складывание яблок в ящик, укус пчелы, царапина, труд на свежем воздухе становится для них испытанием. Какой «урожай» оставят они после себя, когда придёт время покинуть сад?
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