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Праздник ко Дню работника культуры пройдет в Лианозовском парке в Москве 25 марта
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Праздник ко Дню работника культуры пройдет в Лианозовском парке в Москве 25 марта 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Весенний праздник ко Дню работника культуры состоится в столичном Лианозовском парке 25 марта в 13:00, гостей ждут мастер-классы, выступления артистов и квест, сообщается на сайте парка.
«Праздник весеннего равноденствия, совпадающий с Днем работника культуры, демонстрирует главное российское богатство: культура страны не только в ее знаменитых писателях, композиторах, режиссерах, актерах, но и в скромных, часто безвестных именах педагогов, библиотекарей, тех, с чьей помощью дети входят в мир культуры. Под нарастающий щебет птиц в Лианозовском парке мы постараемся сделать этот день праздничным», — говорится в сообщении.
С 13:00 до 13:30 посетителей ожидает выступление лауреата многочисленных всероссийских и международных конкурсов — коллектива «Музыкальная дорожка», и мастер-класс по рисованию «Волшебный рисунок»;
С 13:30 до 14:30 запланировано выступление дорогих друзей Лианозовского парка — детского эстрадного театра «Альт».
С 14:30 до 15:00 — выступление Петра Сергеева, чей вокальный репертуар поражает воображение. С 15:00 до 16:00 — «Культурный» квест.
«Встретим весну вместе! Ждем вас в 13:00 на площади у главной сцены!» — заключается в материале.
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