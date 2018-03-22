Праздник ко Дню работника культуры пройдет в Лианозовском парке в Москве 25 марта

Весенний праздник ко Дню работника культуры состоится в столичном Лианозовском парке 25 марта в 13:00, гостей ждут мастер-классы, выступления артистов и квест, сообщается на сайте парка.

«Праздник весеннего равноденствия, совпадающий с Днем работника культуры, демонстрирует главное российское богатство: культура страны не только в ее знаменитых писателях, композиторах, режиссерах, актерах, но и в скромных, часто безвестных именах педагогов, библиотекарей, тех, с чьей помощью дети входят в мир культуры. Под нарастающий щебет птиц в Лианозовском парке мы постараемся сделать этот день праздничным», — говорится в сообщении.

С 13:00 до 13:30 посетителей ожидает выступление лауреата многочисленных всероссийских и международных конкурсов — коллектива «Музыкальная дорожка», и мастер-класс по рисованию «Волшебный рисунок»;

С 13:30 до 14:30 запланировано выступление дорогих друзей Лианозовского парка — детского эстрадного театра «Альт».

С 14:30 до 15:00 — выступление Петра Сергеева, чей вокальный репертуар поражает воображение. С 15:00 до 16:00 — «Культурный» квест.

«Встретим весну вместе! Ждем вас в 13:00 на площади у главной сцены!» — заключается в материале.